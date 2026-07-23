Elektromos szabadidő-kupéval bővíti a választékát a Range Rover

Amíg a Jaguar mindent egy lapra tett fel az elektromos átállás kapcsán – és amennyire azt előre meg lehet ítélni, nem jött be a lépés –, addig a testvérmárka Range Rover egy kicsit óvatosabban áll a kérdéshez. Megtartják a jelenleg piacon lévő négy modellsorozatot, amelyek mellé ötödikként érkezik a Range Rover GT nevű szabadidő-kupé, azaz bőven lesz alternatívája a vásárlóknak. Ráadásul ők nem ragaszkodnak az akkumulátoros-elektromos hajtáshoz, hanem idővel hibrid változatban is elérhető lesz az újdonság.

Tessék megnyugodni, a Range Rover szabadidő-kupé idővel belső égésű motort is kap majd

Fotó: Range Rover

Minimalista stílusra vált a szabadidő-kupé

Egyelőre álcázott képeket közöltek az EMA műszaki alapra felépített autó külsejéről, és álca nélkül mutatják meg a belső teret – a tényleges leleplezésre később kerítenek majd sort. Annyi már most tisztán látszik, hogy az új szabadidő-szedán piaci szegmensbe lövik be az újdonságot, amelynek profilja a kicsit nagyobb hasmagasságtól eltekintve a Jaguar Type 01-eshez hasonlít. A párhuzam jobban észrevehető a beltérnél, ahol azt a kormányt látjuk eltérő márkanévvel, mint a Jaguar 2024 végén megmutatott tanulmányánál. A minimalista stílusú belső teret egyébként békés, nyugtató hatásúnak mondják.

Fotó: Range Rover

Kezdődik az álcázott prototípusok tesztelése

A Range Rover GT-ről való korai híradással a gyár csak elébe megy a következő hetek eseményeinek, ugyanis most indul majd az álcázott prototípusok közúti tesztelése, várható, hogy hamarosan érkeznek majd a kémfotók – a gyári fényképek pedig sokkal jobb minőségűek azoknál. A márka eddigi technológiailag legfejlettebb autójáról még az idén lesznek újabb hírek, várhatóan több részletben ismerhetjük meg a hajtást és az MI-segéddel dolgozó fedélzeti rendszert. Mivel a hibrid hajtást a típus modellciklusának későbbi szakaszára ígérik, arról várhatóan csak a teljes leleplezés után lesznek további információk.