Szédítő méretekkel jön a legújabb BMW

Amíg a világpiacon egyértelmű, hogy a BMW X7 nem csak számban, de méreteivel is felülmúlja az X5-öst, Kínában már nem így áll a helyzet. Arrafelé hagyományosan elkészítik a globális modellek nyújtott változatát, a hónap elején prezentált ötödik generációs BMW X5-ösnél például 130 mm-rel toldották meg a tengelyek között az egyébként se kis méretű karosszériára. Ennek eredményeként a BMW X5 L már az X7-est is túlszárnyalja.

A hosszabb hátsó ajtóról ismerhető fel a 13 centivel nyújtott kínai BMW X5 L

Fotó: BMW

Még több kényeztetést nyújt a BMW X5 L

Nem is kevéssel, hiszen amíg a BMW X5 L tengelytávolsága eléri a 3165 mm-t, a kínálatban a fölé sorolt X7-esnél ez az érték „csak” 3105 mm. Persze nem szabad megfeledkezni arról, hogy utóbbi már 2018 óta készül kisebb-nagyobb frissítésekkel, érik már a generációváltás, amit egybekötnek majd a Neue Klasse stílushoz való igazodással. Az extra lábhellyel egyébként hagyományosan a második sorban utazóknak kedveskednek, akik az eddiginél kényelmesebb fotelekben foglalhatnak helyet, például a lábtartónak az ívét is lehet változtatni. A tetőből lehajtható Theatre Screen felbontását 8K-ra növelték, a fedélzeti rendszer streaming-adások követésére, online videójátékok használatára és természetesen videókonferenciára is alkalmas.

A globális arculat még nem ért el Kínába

Egyvalamiről azonban le kell mondaniuk a BMW X5 L vásárlóknak, egészen pontosan felárat kell fizetni érte. Amíg a globális modellen X alakú menetfények világítanak a fényszórókban, addig a kínai modellnél egyszerű ferde csíkokat adnak szériában, hogy az arrafelé uralkodó márkaarculatot megőrizzék; az X alakú fényekért fizetni kell a Távol-Keleten. Műszakilag annyi az eltérés a globális változathoz képest, hogy a vezetéstámogató rendszert a helyi Momenta készíti. Kínában 3,0 literes turbómotorral (400 LE/580 Nm) indul a BMW X5 L sorozatgyártása, 2027-től pedig akkumulátoros-elektromos iX5-ösként is készül majd az autó, utóbbinak a kínai szabvány szerint 1000 km-t meghaladó hatótávolságot ígérnek.