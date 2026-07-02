A térfigyelő kamera Ulan-Ude városában, a Kljucsevszkaja utcán mutatja az Ifjúsági Könyvtár villamosmegálló környékét. A külső sávban egy teherautó halad, majd amint kifelé megy a képből, furcsán megrándul. A következő kamera képén már az oldalára borulva érkezik meg.

Videón a baleset

Látszólag külső behatás nélkül történik a baleset, az igazság az, hogy az infrastruktúra, tehát maga az út adta meg magát. A sofőr a kijelölt sávban haladt, amin belül nem középen, hanem a nyomvonalban helyezték el a kérdéses csatornafedelet. Az épp akkor adta meg magát, amikor a hátsó tengely ért oda, úgy megrántva a járművet, hogy az felborult. Szerencsére csak anyagi kár történt.

