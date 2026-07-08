Történelmi változás zajlik a használt autók piacán

Élénkülést hozott a nyár első hónapja a hazai használtautó-piacon a Használtautó.hu legfrissebb, júniusi statisztikái szerint. Éves összevetésben közel 19 ezerrel nőtt az érdeklődések (telefonszám- és e-mail cím felfedések) száma, miközben a kínálat minőségi javulása mellett az átlagárak is megemelkedtek. Az üzemanyagtípusok versenyében a hibrid és elektromos autók mellett a benzines modellek is kimagasló hónapot zártak, a dízelmeghajtású járművek népszerűsége azonban tovább gyengült.

Az ötajtós benzines modellek iránt a legnagyobb az érdeklődés a használt autó piacon

Fotó: BMW Group MediaPool

Fiatalodó állomány és emelkedő átlagárak a használt autó piacon

Júniusban a Használtautó.hu-n mért összesített érdeklődések száma 366 500-ről 385 400 darabra ugrott 2025 azonos időszakához képest, míg a portálon elérhető hirdetések száma meghaladta a 98 400 darabot. A vevők szempontjából meghatározó változás, hogy a kínálati átlagár több mint 10%-kal nőtt: a tavalyi 4,94 millió forintról 5,47 millió forintra emelkedett. A magasabb árszintért cserébe ugyanakkor jobb minőségű állományból válogathatnak a vásárlók: a meghirdetett autók átlagéletkora 13,15 évről 12,60 évre csökkent, az átlagos futásteljesítmény pedig a korábbi 179 400 kilométerről 171 400 kilométerre esett vissza.

Az üzemanyagtípusok bontásában a hónap egyik meglepetését a benzines modellek hozták. Míg a korábbi időszakokban jellemzően stagnálás jellemezte ezt a szegmenst, idén júniusban a benzines autókra érkező érdeklődések száma több mint 14 ezerrel nőtt, elérve a havi 206 200-as volument. Az alternatív hajtásláncok térnyerése szintén töretlen. Az elektromos autók iránti érdeklődés egyetlen év alatt közel 34%-kal bővült (20 300-ről 27 200 darabra), míg a hibrideknél még ennél is látványosabb, 57%-os keresletnövekedés ment végbe, amivel az érdeklődések száma megközelítette a 23 400 darabot. Ezzel szemben a dízelautók iránt több mint tizedével esett vissza a kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest.

A karosszériatípusok versenyében magabiztosan vezetnek a ferdehátúak több, mint 124 000 érdeklődéssel, de a városi terepjárók (crossoverek) népszerűsége folyamatosan növekszik. Idén júniusban már több mint 81 400 alkalommal érdeklődtek a portálon SUV-k iránt, ami csaknem 29%-os növekedés a 2025-ös adatokhoz képest. A kombik (60 700 érdeklődés) bázisa továbbra is masszív, a klasszikus sedan kivitel iránti kereslet azonban fokozatosan mérséklődik a piacon.

Minőségi csere zajlik a hazai piacon