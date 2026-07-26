Már készülnek a rendőrök az új traffipax-maratonra

A magyar Rendőrség is része az európai Roadpol együttműködésnek, amelynek keretében rendszeresen tartanak közös, határokon átívelő ellenőrzéseket. Legutóbb júniusban volt egy Ittas vezetésre koncentráló egy hetes ellenőrzés-sorozat, augusztus elején pedig traffipax-maratont tartanak. Ilyenkor az összes sebességmérő szolgálatban lesz.

Határokon átívelő sebességellenőrzés lesz Európában, augusztus elején jön a következő traffipax-maraton

Fotó: Roadpol

Egy héten át az összes traffipaxot bevetik a rendőrök

Augusztus 3-án hétfőn indul az egy hetes kiemelt sebesség-ellenőrzés, és egészen augusztus 9-én vasárnap éjfélig tart. Ez idő alatt a Roadpol együttműködésben részt vevő összes országban fokozottan ellenőrzik a gyorshajtást. A rendőrség egyébként nem véletlenszerűen vonul ki az utakra, hanem a korábban gyűjtött lakossági észrevételek alapján a problémásnak tartott pontokon fognak majd mérni. Nem a büntetés, hanem a közlekedésbiztonság növelése az alapvető cél, azaz hogy a járművezetők tartsák be a KRESZ-ben meghatározott sebességet.

A traffipax-maratontól függetlenül zajlanak a Rendőrség további ellenőrzései, például Budapesten a Vakáció Akció keretében a kerékpárok, rolleresek és egyéb mikromobilitási eszközök használói számolhatnak kiemelt figyelemre olyan helyeken, ahol kisgyermekek felbukkanására lehet számítani.

