Különös probléma miatt kapcsolták le a fix traffipaxok negyedét!

Olaszországban nem csak állami hatáskörben lehet sebességet mérni és szükség esetén büntetni, de az önkormányzatok számára is adott ez a szabályozási módszer. Mivel a legfelsőbb bíróság a nála megforduló gyorshajtási ügyek miatt már többször is felszólította a minisztériumot, hogy rendezze a traffipaxok engedélyezési rendszerét, a most meghozott intézkedés miatt vasárnap a fixen telepített sebességmérők mintegy negyedét, 850 készüléket lekapcsoltak, mert csak minisztériumi engedélyük volt, nem homologizációjuk. Valójában az érintett készülékek száma még magasabb lehet, hiszen sok önkormányzat a biztonság kedvéért már előre leállította a felügyelete alatt lévő sebességmérők használatát.

Sok fix traffipax nem felel meg az új műszaki szabályozásnak, lekapcsolták őket Olaszországban

Fotó: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Kezdeti homologizációt és rendszeres karbantartást írnak elő a traffipaxoknak

Az autósok ettől még nem lélegezhetnek fel, hiszen 3150 fix traffipax tovább működik, és ott vannak még a rendőrség és a csendőrség mobil sebességmérői is… Az új szabályozás részeként nem csak egyszer kell homologizálni a traffipaxot, de azt rendszeresen időközönként kalibrálni is kell, és ellenőrizni kell annak helyes működését. Ha a készülékeket módosítják (például szoftverfrissítéssel új funkcióval bővül a tudásuk), akkor újra kell homologizálni azt. A sebességmérőknek frontális felvételnél automatikusan felismerhetetlenné kell tenni az emberek arcát. Változatlan maradt a pontosság, 100 km/órás sebesség alatt 3 km/órát vonnak le az elkövető javára, 100 km/órás sebesség felett 3% kedvezményt kap az ügyfél.

Az állam a közlekedésbiztonság javítására akarja használni a sebességméréseket

Vannak olyan régebbi traffipaxok, amelyek gyártói még nem rendelkeznek a szükséges tanúsítványokkal, amelyeket pótolni kell, mielőtt újra élesben lehet használni azokat – előfordulhat, hogy cserére szorulnak majd a sebességmérők. Az új szabályozást egyébként azért hozták meg, mert az infrastruktúráért és közlekedésért felelős miniszter, Matteo Salvini szerint a sebességmérésnek a közlekedésbiztonság növelése, és nem az önkormányzati bevételi oldalának javítása a célja.