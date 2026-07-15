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traffipax

Különös probléma miatt kapcsolták le a fix traffipaxok negyedét!

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Olaszországban egységesítették az elvárt homologizációt. Mivel nem felelnek meg a feltételeknek, 850 traffipaxot 2026.07.12-én lekapcsoltak.
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traffipaxOlaszországautós hír

Olaszországban nem csak állami hatáskörben lehet sebességet mérni és szükség esetén büntetni, de az önkormányzatok számára is adott ez a szabályozási módszer. Mivel a legfelsőbb bíróság a nála megforduló gyorshajtási ügyek miatt már többször is felszólította a minisztériumot, hogy rendezze a traffipaxok engedélyezési rendszerét, a most meghozott intézkedés miatt vasárnap a fixen telepített sebességmérők mintegy negyedét, 850 készüléket lekapcsoltak, mert csak minisztériumi engedélyük volt, nem homologizációjuk. Valójában az érintett készülékek száma még magasabb lehet, hiszen sok önkormányzat a biztonság kedvéért már előre leállította a felügyelete alatt lévő sebességmérők használatát.

Sok önkormányzati kezelésű traffipax szorul frissítésre vagy éppen cserére az új szabályozás miatt.
Sok fix traffipax nem felel meg az új műszaki szabályozásnak, lekapcsolták őket Olaszországban
Fotó: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Kezdeti homologizációt és rendszeres karbantartást írnak elő a traffipaxoknak

Az autósok ettől még nem lélegezhetnek fel, hiszen 3150 fix traffipax tovább működik, és ott vannak még a rendőrség és a csendőrség mobil sebességmérői is… Az új szabályozás részeként nem csak egyszer kell homologizálni a traffipaxot, de azt rendszeresen időközönként kalibrálni is kell, és ellenőrizni kell annak helyes működését. Ha a készülékeket módosítják (például szoftverfrissítéssel új funkcióval bővül a tudásuk), akkor újra kell homologizálni azt. A sebességmérőknek frontális felvételnél automatikusan felismerhetetlenné kell tenni az emberek arcát. Változatlan maradt a pontosság, 100 km/órás sebesség alatt 3 km/órát vonnak le az elkövető javára, 100 km/órás sebesség felett 3% kedvezményt kap az ügyfél.

Az állam a közlekedésbiztonság javítására akarja használni a sebességméréseket

Vannak olyan régebbi traffipaxok, amelyek gyártói még nem rendelkeznek a szükséges tanúsítványokkal, amelyeket pótolni kell, mielőtt újra élesben lehet használni azokat – előfordulhat, hogy cserére szorulnak majd a sebességmérők. Az új szabályozást egyébként azért hozták meg, mert az infrastruktúráért és közlekedésért felelős miniszter, Matteo Salvini szerint a sebességmérésnek a közlekedésbiztonság növelése, és nem az önkormányzati bevételi oldalának javítása a célja.

 

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