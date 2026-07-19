A Tesla szerint a vakító fényszórók nem jelentenek problémát. Tévedtek...

A Tesla 2024 tavaszán informálta az NHTSA hivatalt, miszerint mintegy húszezer Model 3 és Model Y kapott olyan lámpát, amelyeknél a fénykibocsátás foltokban meghaladja a megengedett maximális értéket. Azonban a cég el akarta kerülni a vakító fényszórók cseréjét, ezért kérte az NHTSA-t a visszahívás mellőzésére, mondván ez nem jelent problémát a közlekedésbiztonság szempontjából.

19 900 autónál kell kicserélnie a vakító fényszórókat a Teslának

Fotó: Tesla

Végül mégiscsak cserélni kell a vakító fényszórókat

A Tesla azzal érvelt, hogy oldalra és magasra küld túl sok fényt a lámpa, szóval a vezetőt nem zavarja, azonban lehetnek olyan forgalmi helyzetek, ahol igenis vannak ott közlekedők, ahol vakítás érzékelhető. A hivatal malmai lassan őrölnek, de két év után megszületett a hivatalos döntés, a Teslának igenis végre kell hajtania a visszahívást, és ki kell cserélnie a lámpákat az érintett, 2017-2023 között gyártott autókban. A General Motors 2022-ben már próbálkozott hasonló érveléssel, de ők se kerülhették el akkor 820 000 autónál a fényszórók cseréjét.

