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A Tesla szerint a vakító fényszórók nem jelentenek problémát. Tévedtek...

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Meg akart spórolni egy tényleges visszahívást a Tesla. Az NHTSA hivatal szerint a vakító fényszórók igenis problémát jelentenek, úgyhogy ki kell cserélni őket.
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teslanhtsavakító fényszórókautós hír

A Tesla 2024 tavaszán informálta az NHTSA hivatalt, miszerint mintegy húszezer Model 3 és Model Y kapott olyan lámpát, amelyeknél a fénykibocsátás foltokban meghaladja a megengedett maximális értéket. Azonban a cég el akarta kerülni a vakító fényszórók cseréjét, ezért kérte az NHTSA-t a visszahívás mellőzésére, mondván ez nem jelent problémát a közlekedésbiztonság szempontjából.

Nem fogadta el az NHTSA a Tesla érvelését, cserélni kell a vakító fényszórókat.
19 900 autónál kell kicserélnie a vakító fényszórókat a Teslának
Fotó: Tesla

Végül mégiscsak cserélni kell a vakító fényszórókat

A Tesla azzal érvelt, hogy oldalra és magasra küld túl sok fényt a lámpa, szóval a vezetőt nem zavarja, azonban lehetnek olyan forgalmi helyzetek, ahol igenis vannak ott közlekedők, ahol vakítás érzékelhető. A hivatal malmai lassan őrölnek, de két év után megszületett a hivatalos döntés, a Teslának igenis végre kell hajtania a visszahívást, és ki kell cserélnie a lámpákat az érintett, 2017-2023 között gyártott autókban. A General Motors 2022-ben már próbálkozott hasonló érveléssel, de ők se kerülhették el akkor 820 000 autónál a fényszórók cseréjét.
 

 

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