Száz éves veteránautóval lesz teljes az Amerikai álom

A Magyar Nemzeti Múzeumban július 30-án nyílik meg az Amerikai álom nevű kiállítás, amellyel a 250. születésnapját ünneplő Egyesült Államoknak szentelnek. A magyar kivándorlókat a középpontba helyező tárlatról nem hiányozhat talán a legnagyobb hatású tárgy, ezért egy 1926-ban Ford T-modellt is kiállítanak. Galamb József és Farkas Jenő mérnökök nélkül nem valósult volna meg a tömeges mobilizációt megteremtő autó, amelyet egyébként a Közlekedési Múzeum adott kölcsön. Nem volt egyszerű mutatvány a százéves veteránautó szállítása, hiszen miután a trélerről leálltak vele, daruval kellett azt beemelni az épületbe, mielőtt a végleges helyére gurították.

Daruval kellett beemelni a Nemzeti Múzeumba a veteránautót

Fotó: Nemzeti Múzeum

Egy veteránautó, ami nélkül másként nézne ki manapság az USA

A Makón született Galamb József még a mezőgazdaságot forradalmasító Fordson traktor megalkotásában is kulcsszerepet játszott, utóbbi segítségével családja Ford-lerakatot üzemeltetett szülővárosában, ahol ma múzeum működik. Az „Amerikai álom – Magyarok az Egyesült Államokban 1776-2026” című kiállítás egészen november 1-éig látogatható.