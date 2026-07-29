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Száz éves veteránautóval lesz teljes az Amerikai álom

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Megérkezett a Nemzeti Múzeumba a Ford T-modell. A veteránautó az USA 250. születésnapját ünneplő Amerikai álom kiállításon lesz látható.
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A Magyar Nemzeti Múzeumban július 30-án nyílik meg az Amerikai álom nevű kiállítás, amellyel a 250. születésnapját ünneplő Egyesült Államoknak szentelnek. A magyar kivándorlókat a középpontba helyező tárlatról nem hiányozhat talán a legnagyobb hatású tárgy, ezért egy 1926-ban Ford T-modellt is kiállítanak. Galamb József és Farkas Jenő mérnökök nélkül nem valósult volna meg a tömeges mobilizációt megteremtő autó, amelyet egyébként a Közlekedési Múzeum adott kölcsön. Nem volt egyszerű mutatvány a százéves veteránautó szállítása, hiszen miután a trélerről leálltak vele, daruval kellett azt beemelni az épületbe, mielőtt a végleges helyére gurították.

Más lenne az Amerikai álom, ha ez a veteránautó nem készül el.
Daruval kellett beemelni a Nemzeti Múzeumba a veteránautót
Fotó: Nemzeti Múzeum

Egy veteránautó, ami nélkül másként nézne ki manapság az USA

A Makón született Galamb József még a mezőgazdaságot forradalmasító Fordson traktor megalkotásában is kulcsszerepet játszott, utóbbi segítségével családja Ford-lerakatot üzemeltetett szülővárosában, ahol ma múzeum működik. Az „Amerikai álom – Magyarok az Egyesült Államokban 1776-2026” című kiállítás egészen november 1-éig látogatható.

 

 

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