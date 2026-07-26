Vicces videó kerekedett lett abból, hogy megpróbálták betolni a Lada Samarát

Novokuznyevszkben rögzítette egy lépcsőházi kamera az alábbi jelenetet, amely egyébként bármelyik vígjátékban megállta volna a helyét. A főszereplő egy Lada Samara, amely önerőből nem akar beindulni, ezért főhőseink úgy döntenek, betolással keltik életre. Valószínűleg a véralkohol-szint is hozzájárult a produkcióhoz.

Megmakacsolta magát a Lada

Annyira még maguknál vannak a főszereplők, hogy a gravitáció segítségét is igénybe veszik. Az emelkedőn felfelé még sikerült további közjáték nélkül feltolni a Samarát, de az első indítási kísérletnél az egyik markos legény már kidől, de ezt a próbálkozást még nem koronázza siker. Aztán a gravitációra bízzák a nagy feladatot, ami azzal végződik, hogy az autó a lépcsőház előtti padra felugratva áll meg. Ezt követően némi tanakodás után az autót tolva távoznak a főhőseink. Azon kívül, hogy pár kellemes percet okoz nekünk a videó, annak még egy 15 800 rubeles büntetés és 24 órás elzárás is lett az eredménye, mert a sofőr elhagyta a baleset helyszínét, és a rendőri ellenőrzés során az is kiderült, hogy az adott időpontban nem volt érvényes jogosítványa.