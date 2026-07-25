Visszahívást rendelt el a Jeep: az acélfelnik spontán széttörhetnek

Egy terepjárónál megszokott, hogy intenzív használat mellett egyes futóműalkatrészek károsodhatnak, a gömbcsuklók, összekötő karok az intenzív erőhatások miatt tudnak törni. Azonban most szokatlan probléma miatt kellett most visszahívást elrendelnie a Jeepnek: egyes autóinak kerekei normál, tehát országúti használat mellett is széttörhetnek. Ráadásul nem az öntött alufelnikkel van probléma, hanem a Wrangler és Gladiator alapváltozataihoz adott acélfelnikkel.

A Wrangler és a Gladiator alapváltozata kaphatta a problémás acélfelnit, ami miatt visszahívást kellett elrendelni

Fotó: Jeep

Előjel nélkül széteső acélfelnik miatt kellett elrendelni a visszahívást

A beszállító Maxion Wheels értesítette az autógyártót, hogy egyes kerekeinél túlságosan vékony acéllemezt használtak fel. Ezek idővel repedéseket tudnak produkálni, amelyek olyan súlyosak lehetnek, hogy akár el is törik a felni, ami nem meglepő módon az autó feletti uralom elvesztéséhez vezethet. Ráadásként előjel nélkül történhet meg a felni összetörése menet közben. A Jeep június 24-én szerzett tudomást az esetről a beszállító jelzése alapján, addig még nem történt probléma a kerekekkel. A Stellantisnál működő Vehicle Regulations Committee július 9-én döntött a visszahívás elrendeléséről, amelynek keretében a márkakereskedők ellenőrzik a kérdéses autók felnijeit, és ha tényleg túlságosan vékony lemezvastagságot mérnek, akkor cserélik azokat. A biztonság kedvéért arra kérik az érintett autók tulajdonosait, ne használják a kocsijukat, és mivel súlyos biztonsági problémáról van szó, a sztenderd szövegezésbe még az is bekerült, hogy épületen kívül parkolják le autóikat az ügyfelek, noha tűz veszélye nem fenyeget.

Másfél-két hónap kényszerpihenő

Jelen állás szerint 641 darab, 2025. november 10. és november 16. között gyártott Jeep Wrangler és Gladiator kaphatott a túlságosan vékony acélfelnikből, amelyek egyébként az alap Sport felszereltséghez járnak. Az ügyfelek egészen biztosan nem lesznek boldogok, hiszen a cég csak szeptember 4-én kezdi őket levélben értesíteni a problémáról, ezt követően veszi fel velük a márkaszerviz a kapcsolatot, azaz legalább másfél-két hónapig nem használhatják autóikat.

