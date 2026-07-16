Vitzéy Dávid rendkívüli sajtótájékoztatót tartott – jelentős változások jönnek a közlekedésben

A közlekedési és beruházási miniszter szerint minél több életet kell megmenteni, ennek jegyében pedig részletes társadalmi egyeztetés indult a kormány oldalán. A kérdőívet állítólag már több ezren kitöltötték és arra biztat mindenkit, hogy mondják el véleményüket.

Vitzéy Dávid rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Forrás: Facebook

A kérdőívet szeptember elejéig lehet majd kitölteni és ezt követően jogszabályokat hoznak majd, figyelembe véve az emberek véleményét.

Vitézy Dávid szerint fontos, hogy ez nem a KRESZ átalakításáról szóló kérdőív, a jövőben azt külön kezelik majd. A mostani néhány speciális közlekedési területre fókuszáló konzultáció. A magyarokat többek között az illegális versenyzésről, az ehhez kapcsolódó balesetekről és a jogi következményekről, illetve a kirívó gyorshajtásról is kérdezik.

Arra is kíváncsiak, hogy a visszaeső gyorshajtókat a társadalom miként büntetné meg. Az egyik legmegosztóbb kérdés Vitézy szerint, hogy támogatják-e a magyarok a progresszív büntetést, amely függhetne a jövedelemtől, az autó típusától és a gyorshajtás mértékétől is.

Magyarországon megvannak azok a kamerarendszerek, amelyek digitális értelemben alkalmasak a szakaszos sebességmérésre. Ez a téma is felmerül a kérdőívben, pontosabban az, hogy ezt a módszert Magyarországon is alkalmazni kéne-e. Megjegyezte, hogy számos környező országban ezt a megoldást használják a hatóságok. Kiemelte, hogy technikai akadályai ennek nincsenek, csak jogszabályi akadályai. A kérdőív része az is, hogy az objekvít felelőség elvéről mit gondolnak a magyarok. Tehát nem csak azt vizsgálják egy esetleges balesetnél vagy szabálysértésnél, hogy ki vezette az autót, hanem azt is, hogy ki az üzembentartó.

Ezt már részben most is létező szabályozás, azonban ezt ki szeretnék terjeszteni például a buszsávokban jogosulatlanul közlekedőkre, a vasúti átjáróban szabálytalankodókra, vagy éppen a megállási tilalmat be nem tartó autósokra is.

Vitézy hangsúlyozta, hogy az új szabályokkal az állam célja nem a bírságokon keresztüli bevételnövelés, hanem az életmentés és a súlyos sérülések elkerülése. Ehhez visszatartó erővel bíró intézkedésekre van szükség. A bírságbevételek egy részét az önkormányzatok kapnák meg, az így szerzet bevételeket pedig bizonyos előre meghatározott célokra kellene fordítani. A kérdőív kiterjed a rollerkérdésre is, hiszen egyre több baleset kötődik ehhez a járműhöz. A kormány azt kérdezi a magyaroktól, hogy még az átfogó KRESZ-módosítás előtt intézkedjenek-e ebben a kérdéskörben, vagyis előrehozzák-e az elektromos rollereket érintő szabályok szigorítását.