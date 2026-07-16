Elektromos autóként is megcsinálja slágermodelljét a Volkswagen

Az ID.Polo csak a kezdet, hiszen a elkészítik annak szabadidő-autó testvérét is, a Volkswagen ID.Cross nagyobb méretű karosszériájának hála már a kompakt kategóriába sorolja be a gyár. A felár 3000 euró körül alakul – ez nálunk minden bizonnyal 10 millió alatti belépőt jelent majd. Ahogy a személyautónál, úgy a szabadidő-autónál is a nagy akkumulátoros, azaz drágább változattal indul a sorozatgyártás, a belépőmodellre várni kell majd egy keveset.

Világító márkajelzéseket kap a Volkswagen ID.Cross csúcsváltozata

Fotó: Lővei Gergely

Tágas belső teret kínál a Volkswagen elektromos SUV

Akár családi használatra is alkalmasnak lehet az ID.Cross, hiszen utas- és csomagtere is kifejezetten tágas. A 2601 mm-es tengelytávolságnak hála még 1,9 méter magas ember mögött is kényelmesen el lehet férni, a csomagtér akár 475 literes lehet (mélynyomó rendelésekor csökken a padló alatti rekesz mérete). Mivel magasabb felépítésű a karosszéria, az orrban elhelyezett technika fölött még egy 25 literes tárolónak is jutott hely, ami ideális a töltőkábel és a KRESZ-tartozékok hordozására. A szabadidő-autós megjelenést nagy méretű fekete betétek és lebegő tető hangsúlyozza, a Life modellnél 18 colos felniket adnak. Magasabb felszereltségnél világítanak a márkajelzések is.

A műszerfal csak ránézésre azonos az ID.Polo-val, hiszen az ajtó feltárása után egy vidám grafikát látunk, ami megismétlődik a hátsó szélvédő sarkában is. Itt is szövet borítja a felület túlnyomó részét, ott vannak a fizikai kapcsolók a központi szellőzőnyílások alatt és a kormány küllőin. Kicsit elveszettnek tűnik az ülések közötti tárolón elhelyezett hangerő-állításra és rádióadó-váltásra szolgáló gomb. A Golf I-es által inspirált retró grafikánál képcsöves tévét idéző keretet kap a navigáció a középső képernyőn (12,9 col), ide kerül még a benzinszintmérőt imitáló töltésmérő – ennek már nem jutott hely a két órás műszeregységben (10,5 col).

Nagyobb autókra jellemző extrák is elérhetőek

Nem csak az alap igényeket tudja kielégíteni a VW ID.Cross, hiszen extraként masszázsfunkciós első ülések, vagy 10 hangszórós Harman Kardon hifi is kérhető. Utóbbi különösen jól szól, mert a minőségérzet javítása miatt a műszerfalra húzott szövet borítás miatt csendes az utastér (nem verődnek vissza a zajhullámok a kemény felületről, hanem elnyelődnek). A vezetéstámogató rendszer megfelelő infrastruktúra esetén automatikusan képes piros lámpánál megállásra, elérhető távirányítós vagy memóriából működő parkolás is. Így könnyen kiszabadítható a szűk parkolóhelyről az autó, illetve megoldható a céges mélygarázsban magától álljon be a helyére a kocsi. A legerősebb hajtómotornál felár ellenében adják az elektronikusan vezérelt lengéscsillapítást.