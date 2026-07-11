Kell ennél többet tudjon egy autó? – Volkswagen Polo Trend 1.0 MPI teszt

A múlt század harmincas éveiben azért hozták létre a Volkswagen, azaz népautó márkát, hogy mobilizálják Németországot, igaz, a sorozatgyártás már csak a háborút követően indult be. Aztán az évek során egyre bővítették a kínálatot, majd az autókat is egyre magasabbra pozicionálták – egészen mostanáig. Az erős forintot kihasználva az importőr az elsők között csökkentette listaárait, és a korábban a konfigurátorban választható árkedvezményt is alapból adja, aminek következtében a piac legolcsóbb autóját a VW szalonokban lehet megtalálni 5 979 999 Ft-os listaáron. A konkurencia csak akciós változatban megy ez alá.
Jó autót ad jó áron a Volkswagen
Még 2017-ben mutatták be az aktuális Polo generációt, amelyet nemsokára vált majd az akkumulátoros-elektromos ID.Polo – annak 9 millió Ft alatti indulóára versenyképesnek tűnik, de az itt próbált benzineshez képest még mindig 50%-os felárat jelent. A húszas évek közepére ígérték, hogy az elektromos autók árban egy szinten lesznek a benzinesekkel – ettől még nagyon messze vagyunk. Visszatérve a benzines autóra, annál nem holmi fapados különszériáról van szó, hanem akár családi használatra is alkalmas járműről. Manapság kisautónak nevezzük ezt a méretet, valójában a Golf IV-est is túlszárnyalja több tekintetben a próbált autó, nem is beszélve az árban vele versenyző konkurenciáról, ahol sokkal szűkebb utas- és csomagteret kapunk. Érződik, hogy alapvetően kompakt autók számára készült az MQB műszaki alap, amire felépítették a Polo hatodik generációját.
|méret
|Volkswagen Polo
(2017-2026)
|Volkswagen Golf
(1997-2003)
|hossz (mm)
|4074
|4149
|szélesség (mm)
|1751
|1735
|magasság (mm)
|1436
|1444
|tengelytáv (mm)
|2552
|2511
|csomagtér (l)
|351-1125
|330-1184
Autóként jól működik, kütyüként lehet mit javítani
A konstrukció kora ott érhető tetten, hogy amíg az analóg rendszerek finoman és egyértelműen működnek, a digitális résznél már akadnak bakik. Az érintőképernyős fejegységnél például felárat kell fizetni a telefontükrözésért (99 060 Ft), annak híján csak töltésre lehet használni az USB-csatlakozókat, aztán ott van még a következetlen menü. Ahogy megyünk egyre mélyebbre, úgy nő annak az esélye, hogy nem tudunk majd visszatérni az előző szintre, például a főmenü után bemegyünk a rádióba (2. szint), majd ott a beállításokra (3. szint), ezt követően a hangzásra (4. szint) – utóbbinál már hiányzik a jobb felső sarokból a „Vissza” gomb, azaz a főmenüig kell visszamenni, ha befejeztük a beállítást. Kilenc év alatt nem sikerült kijavítani az ilyen bakikat; úgy látszik nem az alap érintőképernyős rádióra mentek el a szoftverrel foglalkozó Cariad szoftverdivízióba ölt euró-milliárdok. Ezzel szemben a vezetéstámogató rendszerek jól működnek, a sávtartó jókor és finoman avatkozik be.
Rendben van a vezethetőség
Finoman kapcsolható a váltó, jól adagolható a kuplung és a fék. Kényelmes a felfüggesztés hangolása, amiben segítenek a 14 colos felnikre szerelt „ballonos” abroncsok is, jól érezni, mikor kezdünk közeledni a határhoz. Ez egyébként jócskán túl van az átlagos használó tempóján, a szűk keresztmetszet egyértelműen az 1,0 literes szívómotor. Hallható a háromhengeresség, de gyorsan beleolvad a menetzajba és azt követően alig mutat életjeleket. Ez sajnos igaz a dinamikára is, hiába próbál visszakapcsolással operálni a sofőr, nem lesz gyorsabb a Polo, az előzéseknél vigyázni kell. Cserébe kis fordulaton is terhelhető az erőforrás, két emberes terheléssel az ötödik fokozat már 50 km/órától használható, az országúton kevés kapcsolással lehet haladni. Nagyjából autóút-tempóig érzi magát jól az autó, 100-110 km/órás tempónál még a fogyasztása is kedvező marad, autópályatempónál már 4000/perc körül üzemel a benzines, ilyenkor már megjön a hangja és az étvágya is 6 literre ugrik. A már említett önkéntes limittel akár 4,5 l/100 km alá is bemegy a fogyasztás, városban 5,5 l/100 km-rel lehet számolni, a tesztátlagunk 5,2 l/100 km lett – igaz, hanyagoltuk a légkondicionálót. Utóbbi jelentős terhelést jelent, és így érezhetően növeli az átlagot.
Kinek jó vétel a 6 millió Ft-os Volkswagen Polo?
A használt piacon bőven lehet válogatni a 6 millió Ft-os kategóriában, pár éves jól felszerelt autókat is találni már ennyi pénzért, de sokkal nagyobb a rizikó is, hogy valami költséges javításba futunk bele. A VW Polo vásárlója alacsony fogyasztással, olcsó alkatrészekkel (gumiméret, stb.) üzemeltethető autót kap 4 év / 200 000 km garanciával és az ezzel együtt járó békével és nyugalommal. Csak arról nem szabad megfeledkezni, hogy kérje az ember a tempomatot is (91 440 Ft), hiszen szériában csak sebességkorlátozó van a fedélzeten. Ezen kívül még egy extrát tudunk a potenciális vásárló figyelmébe ajánlani, az 1,0 literes turbómotor (95 LE) felára 510 001 Ft, azzal már nyugodtan lehet előzgetni és autópályán is megállja a helyét a Volkswagen Polo.