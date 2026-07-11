Kell ennél többet tudjon egy autó? – Volkswagen Polo Trend 1.0 MPI teszt

A múlt század harmincas éveiben azért hozták létre a Volkswagen, azaz népautó márkát, hogy mobilizálják Németországot, igaz, a sorozatgyártás már csak a háborút követően indult be. Aztán az évek során egyre bővítették a kínálatot, majd az autókat is egyre magasabbra pozicionálták – egészen mostanáig. Az erős forintot kihasználva az importőr az elsők között csökkentette listaárait, és a korábban a konfigurátorban választható árkedvezményt is alapból adja, aminek következtében a piac legolcsóbb autóját a VW szalonokban lehet megtalálni 5 979 999 Ft-os listaáron. A konkurencia csak akciós változatban megy ez alá.

Jól vezethető a kis Volkswagen Polo, így nem okoz gondot a lendület megtartása

Fotó: Lővei Gergely / Autó-Motor

Jó autót ad jó áron a Volkswagen

Még 2017-ben mutatták be az aktuális Polo generációt, amelyet nemsokára vált majd az akkumulátoros-elektromos ID.Polo – annak 9 millió Ft alatti indulóára versenyképesnek tűnik, de az itt próbált benzineshez képest még mindig 50%-os felárat jelent. A húszas évek közepére ígérték, hogy az elektromos autók árban egy szinten lesznek a benzinesekkel – ettől még nagyon messze vagyunk. Visszatérve a benzines autóra, annál nem holmi fapados különszériáról van szó, hanem akár családi használatra is alkalmas járműről. Manapság kisautónak nevezzük ezt a méretet, valójában a Golf IV-est is túlszárnyalja több tekintetben a próbált autó, nem is beszélve az árban vele versenyző konkurenciáról, ahol sokkal szűkebb utas- és csomagteret kapunk. Érződik, hogy alapvetően kompakt autók számára készült az MQB műszaki alap, amire felépítették a Polo hatodik generációját.

méret Volkswagen Polo

(2017-2026) Volkswagen Golf

(1997-2003) hossz (mm) 4074 4149 szélesség (mm) 1751 1735 magasság (mm) 1436 1444 tengelytáv (mm) 2552 2511 csomagtér (l) 351-1125 330-1184

Egyértelmű és könnyű a kezelhetőség, egyenszürke, de legalább tágas a belső tér

Fotó: Lővei Gergely / Autó-Motor

Autóként jól működik, kütyüként lehet mit javítani

A konstrukció kora ott érhető tetten, hogy amíg az analóg rendszerek finoman és egyértelműen működnek, a digitális résznél már akadnak bakik. Az érintőképernyős fejegységnél például felárat kell fizetni a telefontükrözésért (99 060 Ft), annak híján csak töltésre lehet használni az USB-csatlakozókat, aztán ott van még a következetlen menü. Ahogy megyünk egyre mélyebbre, úgy nő annak az esélye, hogy nem tudunk majd visszatérni az előző szintre, például a főmenü után bemegyünk a rádióba (2. szint), majd ott a beállításokra (3. szint), ezt követően a hangzásra (4. szint) – utóbbinál már hiányzik a jobb felső sarokból a „Vissza” gomb, azaz a főmenüig kell visszamenni, ha befejeztük a beállítást. Kilenc év alatt nem sikerült kijavítani az ilyen bakikat; úgy látszik nem az alap érintőképernyős rádióra mentek el a szoftverrel foglalkozó Cariad szoftverdivízióba ölt euró-milliárdok. Ezzel szemben a vezetéstámogató rendszerek jól működnek, a sávtartó jókor és finoman avatkozik be.