Több éves csúszás után fontos erdélyi autópályát adtak át - videó

Amikor 2020-ban aláírták a szerződést a most átadott autópálya-szakaszra, három éves határidővel számoltak, végül csak most készült el az erdélyi A3 autópálya Magyarzsombor-Vaskapu közötti szakasza. A nehéz terepviszonyokkal (többször volt földcsuszamlás az építés során) és a menet közbeni nyomvonal-módosítással magyarázták az építők a csúszást.

Hat év alatt készült el az A3 autópálya most átadott 12,24 km-es szakasza

Fotó: CNAIR

Több mint két évtizede dolgoznak az A3 autópálya építésén

2004-ben kezdték el építeni a Bukarestet a magyar határral összekötő gyorsforgalmi utat, de az évek során rengeteg műszaki és politikai probléma hátráltatta a beruházást. Ha elkészül, az A3 autópálya 606 km hosszú lesz, és a Nagykereki-Bors határátkelőhelynél csatlakozik az M4/M35-ös gyorsforgalmi utakhoz – de erre még sokat kell várni, hiszen több száz kilométeren még csak tervezési szakaszban van a munka, még el se kezdték a kivitelezést.

