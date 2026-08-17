Jubilál az Opel, 35 éve mutatkozott be az Astra F

A Suzuki Swift mellett az Opel Astra F hozta el a magyaroknak az autós rendszerváltást, a helyben gyártott autók kedvező árazásuk miatt a külföldről érkező konkurenciánál kedvezőbb áron tették elérhetővé a nyugati autókat. A benzinbefecskendezés révén gond nélküli indítás, finoman működő berendezések, no és az országot lefedő szervízhálózat tette aztán hosszú évekre az utca meghatározó típusaivá ezeket. Az Opel egyébként most jubilál, hiszen 35 évvel ezelőtt mutatkozott be az első Astra, amely aztán egy évvel később már Szentgotthárdon is készült.

A falon lévő speedsterből nem lett semmi, de így is a legsikeresebb Opel lett az Astra F

Fotó: Opel

A Kadett E továbbfejlesztésével készült az Astra F

Amíg Nagy-Britanniában a Vauxhall testvérmárka már az elsőkerékhajtás bevezetésénél, tehát a Kadett D-nél az Astra nevet használta, az Opel csak 1991-ben búcsúzott a Kadett névtől. Az előd műszaki alapján készítették el az új évtized kihívásainak megfelelően az új kompakt autót, amelynél sokat fejlesztettek a biztonságon – légzsák, kipörgésgátló is elérhető volt –, megjelent a Multi Info Display (így a gyári rádiókról lespórolhatták a kijelzőt) és a Clean Air System-ként aposztrofált pollenszűrő. A motorkínálatban jól ismert benzines és dízel négyhengereseket találtunk 1,4-2,0 literes lökettérfogattal, 57-150 lóerős teljesítménnyel (Dél-Afrikában 204 lóerős turbómotorral is elérhető volt). Az évek során alternatív hajtásokat is tesztelt az Opel, több széria elektromos autó készült nikkel kadmium vagy nátrium-nikkel-klorid akkumulátorral, és léteztek földgázas prototípusok is.

Fotó: Opel

Az Opel Astra F-nek köszönhetjük, hogy a nagyközönség megismerkedett a visszahívás intézményével is, hiszen a szocialista időszakban a vevőkapcsolatok ápolásának ez a fajtája ismeretlen volt. A tank nem megfelelő földelése miatt szükséges utólagos gyűrű beépítése napilapokban és a tévéhíradókban volt sokáig visszatérő téma, a mind a mai napig az Opel PR-felelőseként dolgozó Dános András magyarázta el az újságíróknak a folyamatot, és hogy miért nem kell ettől félni. Hivatalosan az Opel 1991-1997 között kínálta az Astra F generációt, ez idő alatt 4,13 millió darabot gyártottak belőle, és ehhez még hozzájön még pár tízezer darab Lengyelországban 2002 júliusáig gyártott „Classic” kivitel, amelyet csak régiónkban forgalmaztak. Ezt a mennyiséget azóta se tudta megközelíteni másik Opel.