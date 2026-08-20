Novembertől kötelező az autó-útlevél

November 29-én lép hatályba az EU területén az Euro 7-es károsanyag-kibocsátási rendszer, amelynél már a fékpor-kibocsátást is szabályozzák, és autó-útlevéllel bővül a járműhöz járó dokumentáció. Utóbbi egy digitális okirat, amelyet a jármű képernyőjén előhívható QR-kóddal lehet majd elérni (regisztráció nem szükséges, de gyártótól függően előfordulhat, hogy az alvázszámot kell adni), ennek része a néhány helyen már korábban bevezetett akkumulátor-útlevél. Utóbbi az akkumulátor aktuális állapotáról ad tájékoztatást annak, aki például elektromos használt autót akar vásárolni - kapnak egy újabb támpontot az akku-útlevél mellett.

Az Euro 7 által megkövetelt autó-útlevél részeként hozzáférést kap az ember a fedélzeti diagnosztikához, és így tudja ellenőrizni például az elektromos autó akkumulátorának állapotát

Fotó: Tom Kirkpatrick / BMW

A jármű aktuális állapotáról tájékoztat az autó-útlevél

Nem minden új autóhoz jár november végétől az autó-útlevél, mert a korábban leszállított autókat még értékesíthetik a kereskedők (2027. november végéig), és utólag nem állítják ki ezt a dokumentumot. Az autó-útlevél célja, hogy az ügyfél egy helyen tájékozódhasson járművének környezetvédelmi terheléséről, legyen szó fogyasztásról, hatótávolságról, satöbbi. Az autó-útlevélben alapvetően az újkori műszaki adatokat tartalmazza, de a jogszabály szerint a jármű használójának hozzáférést kell adni a jármű diagnosztikai rendszeréhez, amin keresztül az akkumulátor állapotáról is információt kap az elektromos autó használója/potenciális vásárlója. Fontos, hogy beletelik pár évbe, mire a használt piacon érdemi számban megjelennek az Euro 7-es előírások alapján forgalomba helyezett járművek. Az Euro 7-es előírások egyébként megkövetelik az autógyártóktól, hogy 5 év vagy 100 000 km megtétele után még legalább 80%-os legyen az akkumulátor egészsége, 8 év vagy 160 000 km után 72%-ot ír elő a jogszabály – a gyártók által vállalt garancia-feltételek ettől eltérhetnek.