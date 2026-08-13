Európa után Kínában is megbukott a Chevrolet márka, kivonul az ottani autópiacról

Nem minden úgy történik, ahogy azt a General Motors eltervezi. A tömegmárkának szánt Chevrolet egy évtizeddel ezelőtt megbukott Európában, most pedig a világ legnagyobb autópiacáról is kivonulnak. A Chevrolet 21 évvel lépett piacra Kínában, ahol eleinte egész jól ment a szekere, az értékesítési csúcsot 2014 jelentette több mint 767 000 autó eladásával. Tavaly azonban kevesebb, mint 9000 autót értékesített a márka – nyolc típust kínálnak –, és mivel idén a helyzet tovább romlott, a GM a Chevrolet márka kínai forgalmazásának megszüntetését döntötte el. Érdekes módon a gyártás nem szűnik meg, azaz továbbra is készülnek majd Chevrolet márkájú autók az országban, épp csak azokat mind exportpiacokon értékesítik.

Újenergiás modellek híján a Chevrolet márkának nincs jövője a kínai autópiacon

Fotó: Chevrolet

A sikeres márkáira koncentrál a kínai autópiacon a General Motors

A General Motors a jövőben inkább a Buick és a Cadillac márkákra koncentrál a kínai piacon, épp most hosszabbították meg 20 évvel a GM-SAIC együttműködést. A normál márkák között a Buick és a luxus szegmensben a Cadillac új fejlesztésű – részben SAIC-segítséggel készült – elektromos autóikkal valamennyire tudnak konkurálni a helyi gyártókkal. A Chevrolet egyszerűen átaludta az elektromos átállást, a nyolc autójából egy plug-in hibrid és két elektromos, a többi benzines. A Buick és a Cadillac márka a következő 4 évben 30 újenergiás autót dob piacra Kínában, amelyek jelentős részben helyi technológiát hasznának.