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chevrolet

Európa után Kínában is megbukott a Chevrolet márka, kivonul az ottani autópiacról

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21 év után lényegében eltűntek a márka eladásai Kínában. A Chevrolet nem szenved tovább, beszünteti az értékesítést a világ legnagyobb autópiacán.
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chevroletgeneral motorsautós hírKína

Nem minden úgy történik, ahogy azt a General Motors eltervezi. A tömegmárkának szánt Chevrolet egy évtizeddel ezelőtt megbukott Európában, most pedig a világ legnagyobb autópiacáról is kivonulnak. A Chevrolet 21 évvel lépett piacra Kínában, ahol eleinte egész jól ment a szekere, az értékesítési csúcsot 2014 jelentette több mint 767 000 autó eladásával. Tavaly azonban kevesebb, mint 9000 autót értékesített a márka – nyolc típust kínálnak –, és mivel idén a helyzet tovább romlott, a GM a Chevrolet márka kínai forgalmazásának megszüntetését döntötte el. Érdekes módon a gyártás nem szűnik meg, azaz továbbra is készülnek majd Chevrolet márkájú autók az országban, épp csak azokat mind exportpiacokon értékesítik.

Nyolc típusból kevesebb, mint 9000 autós értékesítést realizáltak tavaly, idén még rosszabbul áll a Chevrolet - inkább kivonulnak a kínai autópiacról.
Újenergiás modellek híján a Chevrolet márkának nincs jövője a kínai autópiacon
Fotó: Chevrolet

A sikeres márkáira koncentrál a kínai autópiacon a General Motors

A General Motors a jövőben inkább a Buick és a Cadillac márkákra koncentrál a kínai piacon, épp most hosszabbították meg 20 évvel a GM-SAIC együttműködést. A normál márkák között a Buick és a luxus szegmensben a Cadillac új fejlesztésű – részben SAIC-segítséggel készült – elektromos autóikkal valamennyire tudnak konkurálni a helyi gyártókkal. A Chevrolet egyszerűen átaludta az elektromos átállást, a nyolc autójából egy plug-in hibrid és két elektromos, a többi benzines. A Buick és a Cadillac márka a következő 4 évben 30 újenergiás autót dob piacra Kínában, amelyek jelentős részben helyi technológiát hasznának.

 

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