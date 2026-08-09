Videón, ahogy a Mercedes leszakadt kereke eltalálja a taxit!

Tanulságos eseteket mutat a Budapesti Autósok közösségének egyik legújabb egyvelege. Elsőként az 51-es úton történt baleset gondolkodtatja el az embert: vajon mikor és hogyan ellenőrizték ennek a Mercedes A-osztálynak a kerekeit? A bal első úgy ahogy van, lejött a helyéről és telibe találta a szembejövő sávban érkező taxit - lehet, hogy utóbbi járt rosszabbul, hiszen alighanem egy időre kiesett a munkából.

Kisorolásból elégtelen!

A másik történetek nagyba hasonlítanak egymásra. Az M0-áson mindkét motoros rosszul mérte fel, mikor is kéne megkezdeni a kisorolást, utóbbi ráadásul örülhet is, hogy a felvételt rögzítő autó nem kente fel az aszfaltra. Az M7-esen alakuló dugónak - mint kiderült - csupán az volt az oka, hogy a fekete SUV sofőrje a belső sávban haladva egyszerűen megállt és jobbra indexelve a lehajtás mellett döntött. Ebből is nagy baleset lehetett volna, ha a többiek nem tartják be a követési távolságot és nem kezelik ügyesen a felelőtlen sofőr manőverét!