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fedélzeti kamera

Mi lenne, ha a tűzoltók és a mentők előre rálátnának a baleset helyszínére?

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A Toyota ötlete alapján a mentésirányító központ hozzáférést kapna a fedélzeti kamerákhoz. Gyorsabban érkezhet meg a megfelelő tűzoltó- vagy mentőautó a balesethez.
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fedélzeti kameratoyotadrive recorder 119autós hírbaleset

Világszerte, és így Magyarországon is igaz, hogy egyre több autóban van fedélzeti kamera, ráadásul nem csak utólagos darabok, hanem gyárilag beépített egységek (a vezetéstámogató rendszert használják). A Toyota ötlete alapján a mentésirányító központ messziről rá tudna nézni a baleset/vészhelyzet helyszíne közelében tartózkodó autók fedélzeti kamerájára, kvázi élőben alkotva képet az eset súlyosságáról. Ezzel némileg függetleníteni lehetne a bejelentést az emberi faktortól, könnyen lehet, hogy a bejelentő sokkos állapotban van és nem tudja megfelelően közvetíteni a mentés szempontjából fontos információkat a rendőröknek, mentőknek és a tűzoltóknak.

A Toyota/Lexus beépített fedélzeti kameráival már lehet látni a baleseti helyszíneket a próbaüzem keretében.
Megfelelő segítséget küldenek a balesethez, ha a mentésirányító hozzáférést kap az adott helyen lévő autók fedélzeti kamerájához
Fotó: Toyota

Rögtön a megfelelő mentőegységet küldheti a központ a baleseti helysínre

Értékes perceket lehet megspórolni azzal, hogy nem a helyszínre először kiérkező mentőegység visszajelzése alapján küldenek további segítséget a helyszínre. Például egy közúti balesetnél lehetne látni, hány autó és milyen mértékben sérült, így rögtön lehetne küldeni a műszaki mentéssel megbízott tűzoltókat, és kellő számú mentőautót lehet oda vezérelni. A Drive Recorder 119 rendszer próbaüzemének első fázisában Sakai és Kiotó városaiban a városi kommunális járművek (buszok, szemétgyűjtős, stb.) kameráihoz kapott hozzáférést a mentésirányító központ, a második fázisban Toyota város mentésirányító központja már (Toyota és Lexus) magánjárművek beépített kameráihoz is hozzáfér szükség esetén.
 

 

 

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