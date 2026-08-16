Mi lenne, ha a tűzoltók és a mentők előre rálátnának a baleset helyszínére?

Világszerte, és így Magyarországon is igaz, hogy egyre több autóban van fedélzeti kamera, ráadásul nem csak utólagos darabok, hanem gyárilag beépített egységek (a vezetéstámogató rendszert használják). A Toyota ötlete alapján a mentésirányító központ messziről rá tudna nézni a baleset/vészhelyzet helyszíne közelében tartózkodó autók fedélzeti kamerájára, kvázi élőben alkotva képet az eset súlyosságáról. Ezzel némileg függetleníteni lehetne a bejelentést az emberi faktortól, könnyen lehet, hogy a bejelentő sokkos állapotban van és nem tudja megfelelően közvetíteni a mentés szempontjából fontos információkat a rendőröknek, mentőknek és a tűzoltóknak.

Megfelelő segítséget küldenek a balesethez, ha a mentésirányító hozzáférést kap az adott helyen lévő autók fedélzeti kamerájához

Fotó: Toyota

Rögtön a megfelelő mentőegységet küldheti a központ a baleseti helysínre

Értékes perceket lehet megspórolni azzal, hogy nem a helyszínre először kiérkező mentőegység visszajelzése alapján küldenek további segítséget a helyszínre. Például egy közúti balesetnél lehetne látni, hány autó és milyen mértékben sérült, így rögtön lehetne küldeni a műszaki mentéssel megbízott tűzoltókat, és kellő számú mentőautót lehet oda vezérelni. A Drive Recorder 119 rendszer próbaüzemének első fázisában Sakai és Kiotó városaiban a városi kommunális járművek (buszok, szemétgyűjtős, stb.) kameráihoz kapott hozzáférést a mentésirányító központ, a második fázisban Toyota város mentésirányító központja már (Toyota és Lexus) magánjárművek beépített kameráihoz is hozzáfér szükség esetén.

