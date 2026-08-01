Spórolós olaszok miatt drágul a biztosítás Lengyelországban

Az EU szabályai szerint mindenkinek ott kell regisztrálnia járművét, ahol él. Azonban Olaszországban rengetegen – az ACI Automobile Club d’Italia becslése szerint több mint 68 000 járműről van szó – használnak Lengyelországban forgalomba helyezett autót és motorkerékpárt, kizárólag azért, mert ezzel megspórolják a magas olaszországi biztosítási díjakat. Egy kiskaput kihasználva tesznek lengyel rendszámot a járműre: papíron eladják egy lengyel cégnek és onnan visszabérlik azt, miközben maga az autó vagy robogó soha nem hagyta el Olaszországot.

Lengyel rendszámokkal spórolnak a biztosításon az olasz, ami miatt drágulnak a lengyel tarifák

Fotó: idziaszek / Fiat

Az olaszok spórolnak a biztosításon, a lengyelek ráfizetnek

Komoly problémát jelent az olasz hatóságoknak a lengyel rendszámok használata, mert baleset esetén ilyenkor először az olasz biztosítótársaságok által fenntartott alapból rendezik a kárt, majd ez a szervezet intézi az ügyeket a lengyel biztosítóval. Olyan sok az ilyen káreset, ami miatt már Lengyelországban emelkednek a KGFB és casco-díjak, mert Olaszországban magasabb összegeket fizetnek ki. Varsóban most olyan szabályozáson dolgozik a lengyel Infrastruktúra Minisztérium, hogy műszaki vizsgán fényképpel kell igazolni a járművek jelenlétét. Ha ez a jogszabály életbe lép, az annyi változást hoz, hogy másik Kelet-Európai országban regisztrálják majd az olaszországi autókat, vannak olyan hirdetések, ahol már cseh- vagy bolgár rendszám ígéretével keresik az ügyfeleket az olaszországi közvetítők.

