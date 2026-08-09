Már a biztosítók is sokallják az autójavítás költségét

Manapság úgy tűnhet az átlagembernek, hogy az autógyártók mindenféle eszközzel megpróbálják megakadályozni konstrukcióik javítását, már egyszerű indítóakkumulátor-cserét se lehet elvégezni előfizetéses szoftver nélkül. És akkor ott vannak a bonyolultabb esetek, a baleseti sérülések. Például ha egy modern fényszóró műanyag védőbúrája – már nem tölt be optikai szerepet, mint régen az üvegek – megsérül, akkor az egész egységet cserélni kell jó drágán, ami természetesen bosszantja a biztosítókat. Az 1971 óta működő Allianz Zentrum für Technik szerint ez fenntarthatatlan, hiszen lényegében egy teljesen jó alkatrészt kell eldobni egy arányaiban filléres alkatrész miatt.

Különösen a fényszóróknál drágítja meg a karambolos helyreállítást a nem javítható alkatrész, ami már a biztosítókat is zavarja

Fotó: Allianz

Kiadásaikat akarják csökkenteni a biztosítótársaságok

Ahogy az a Handelsblattban megjelent cikkből kiderül, amíg 2015-ben átlagosan 708 euróba került egy fényszóró, addig 2025-ben már 1251 euróra drágult, és vannak olyan autólámpák, amelyek 6700 euróba kerülnek. Németországban egy év alatt nagyjából 870 000 fényszórócserét kell fizetnie a biztosítóknak. A gondot nem is a modern mátrix-LED-es technológia jelenti, hanem hogy a gyártók olyan alkatrészeket készítenek, amelyeket nem lehet javítani, hanem csak egyben cserélni. Christian Sahr, az Allianz műszaki központ vezetője a helyzetet ahhoz hasonlította, hogy a rossz gomb miatt kidobnak egy öltönyt. Pozitív példának a Toyotát nevezte meg a biztosító képviselője, ahol a búra, a ház, az elektronika és a rögzítőfülek is cserélhetőek, így csak javítást és nem cserét kell kifizetni egy koccanás után. Fenntarthatósági szempontból is jelentős előnnyel jár a javítás, hiszen a bonyolult mátrix-LED fényszórók legyártása a sok elektronika miatt jelentős CO2-terheléssel jár, ezt meg lehet spórolni a javítható alkatrészek használatával.

