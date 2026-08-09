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biztosító

Már a biztosítók is sokallják az autójavítás költségét

8 órája
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Fenntarthatóság jeligével akarják kikényszeríteni a javíthatóságot. Az Allianz biztosító szerint feleslegesen drága a modern fényszórók cseréje.
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biztosítóallianzautós hír

Manapság úgy tűnhet az átlagembernek, hogy az autógyártók mindenféle eszközzel megpróbálják megakadályozni konstrukcióik javítását, már egyszerű indítóakkumulátor-cserét se lehet elvégezni előfizetéses szoftver nélkül. És akkor ott vannak a bonyolultabb esetek, a baleseti sérülések. Például ha egy modern fényszóró műanyag védőbúrája – már nem tölt be optikai szerepet, mint régen az üvegek – megsérül, akkor az egész egységet cserélni kell jó drágán, ami természetesen bosszantja a biztosítókat. Az 1971 óta működő Allianz Zentrum für Technik szerint ez fenntarthatatlan, hiszen lényegében egy teljesen jó alkatrészt kell eldobni egy arányaiban filléres alkatrész miatt.

Ne kelljen már egy törött tartófül miatt egész fényszórót cserélni - kérik a biztosítótársaságok.
Különösen a fényszóróknál drágítja meg a karambolos helyreállítást a nem javítható alkatrész, ami már a biztosítókat is zavarja
Fotó: Allianz

Kiadásaikat akarják csökkenteni a biztosítótársaságok

Ahogy az a Handelsblattban megjelent cikkből kiderül, amíg 2015-ben átlagosan 708 euróba került egy fényszóró, addig 2025-ben már 1251 euróra drágult, és vannak olyan autólámpák, amelyek 6700 euróba kerülnek. Németországban egy év alatt nagyjából 870 000 fényszórócserét kell fizetnie a biztosítóknak. A gondot nem is a modern mátrix-LED-es technológia jelenti, hanem hogy a gyártók olyan alkatrészeket készítenek, amelyeket nem lehet javítani, hanem csak egyben cserélni. Christian Sahr, az Allianz műszaki központ vezetője a helyzetet ahhoz hasonlította, hogy a rossz gomb miatt kidobnak egy öltönyt. Pozitív példának a Toyotát nevezte meg a biztosító képviselője, ahol a búra, a ház, az elektronika és a rögzítőfülek is cserélhetőek, így csak javítást és nem cserét kell kifizetni egy koccanás után. Fenntarthatósági szempontból is jelentős előnnyel jár a javítás, hiszen a bonyolult mátrix-LED fényszórók legyártása a sok elektronika miatt jelentős CO2-terheléssel jár, ezt meg lehet spórolni a javítható alkatrészek használatával.
 

 

 

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