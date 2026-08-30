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Halálos késelés történt Németországban, egy brit nő meghalt

bmw

Tolakodott a BMW-s, nyíltak is a légzsákok az idióta balesetben

43 perce
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