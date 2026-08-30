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2026. aug. 30., vasárnap
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Rendkívüli
Halálos késelés történt Németországban, egy brit nő meghalt
bmw
Tolakodott a BMW-s, nyíltak is a légzsákok az idióta balesetben
43 perce
Olvasási idő: 1 perc
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Nem vett figyelembe egy alapvető szabályt.
Szabó Róbert
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