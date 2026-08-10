Megszelídítették a legvadabb Bugattit

Hat évvel ezelőtt jelentették be a Bugatti Bolide-ot, a francia manufaktúra legextrémebb alkotását. A kifejezetten a versenypályára optimalizált autónál 1240 kg-ra csökkentették a tömeget és 1850 lóerőre növelték a négy turbós W16-os teljesítményét. Persze mind a 40 példány előre gazdára talált 4 millió eurós áron. Ezt az extrém autót vették alapul a legújabb egyedi alkotáshoz, a Bugatti Destrier lényegében az extrém autó közútra szabadított változata.

Közútra szabadított versenyautó a Bugatti Destrier

Fotó: Bugatti

Versenyautó-alapon készült az egyedi Bugatti Destrier

Nem változtattak az aerodinamikai csatornáknak is helyet adó karbon vázon, de arra egy sokkal szelídebb, extrém légterelőktől mentes karosszériát építettek fel. A versenyautó-alapnak köszönhetően alacsonyabbra került az utasfülke, és mivel közúton fontosabb a márka-hovatartozás a légellenállásnál, jó nagy méretű lett a patkó alakú hűtőrács. A Bolide 18 colos felnijeihez képest a Destrier elöl 20, hátul 21 colos felniket használ. Kifejezetten ide készítették a több rétegű Sapphire Celeste nevű kék fényezést, amihez kontrasztos kézzel polírozott alumínium díszek járnak, elöl-hátul van némi látható karbon, amit szintén kékre színeztek.

Bent a luxus a meghatározó

Az utastérben nem versenyautós kopárság fogadja az embert, hanem mindent bőr, nubuck és 3D-s szövet (rézszálat is tettek bele a csillogás érdekében) borít Ambre Voyageur nevű barna árnyalatban, és természetesen itt is megjelenik a polírozott alumínium és a kék karbon. A technikánál a közúton elérhető maximumot nyújtja a 8,0 literes, 4 turbós W16-os, tehát 1600 lóerős.

