Elképesztő extrát kínál a BYD – annyiba kerül, mint három autó!

A BYD konszern kínálatán belül a Yangwang kínálja a luxusmodelleket, az 500 km/órás sebességet ostromló szuperautótól kezdve a vízen járó terepjáróig. Utóbbinak, a Yangwang U8-asnak szeptemberben dobták piacra a nyújtott, három üléssoros luxusváltozatát, amely a legdrágább kínai autó a maga 1 280 000 jüanos (60,1 millió Ft) árával. Az idei első félévben mindössze 831 darab Yangwang U8L-t értékesítettek, de ez úgy látszik megfelel a várakozásnak, hiszen most piacra dobták a még több luxussal kényeztető négyszemélyes kivitel, amiért legalább 1 458 000 jüant (68,5 millió Ft) kell fizetni. És ez csak az alapár, ehhez a modellhez már egyedi kialakítást is lehet kérni, amire rögtön egy példával is szolgálnak.

A Snowcrest mutatja, milyen szintű egyedi átalakításokat kínál a BYD Yangwang

Fotó: BYD

Bármilyen kívánságot megvalósít a BYD

A Snowcrest csomag ára 300 000 jüan (14,1 millió Ft), amiért Kínában három darab BYD Dolphin elektromos autót lehet kapni! Ezért a pénzért kézzel megfestett díszbetéteket adnak, jelen esetben a névnek megfelelően hófödte hegycsúcsokat, de az elképzeléseknek csak a fantázia – és a pénztárca – szab határt. A belső kárpit színét a műalkotáshoz illesztették, több helyre odavarrták a különszériát jelző hegycsúcsokat. A BYD bármilyen kérést meg tud valósítani, legyen szó egyedileg szőtt kárpitról, a festmény stílusáról, vagy akár nemesfém intarziáról.

A BYD Yangwang U8L karosszériája 5400 mm hosszú, 2049 mm széles és 1921 mm magas, a tengelytávolság 3250 mm. Hatótávnövelőként egy 2,0 literes turbómotor szolgál, ami egy 56,58 kWh kapacitású akkumulátort táplál, a négy hajtómotoros összkerékhajtás rendszerteljesítménye 1180 LE/1280 Nm. Padlógázon 3,6 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásra képes a hatalmas luxusterepjáró, amelyet a 24 karátos arannyal bevont márkajelzésről lehet felismerni. A négyszemélyes változatban hátul két állítható, 18 pontos masszázst nyújtó fotelt helyeznek el, a könyöklőben pezsgőhűtőt alakítanak ki, a tetőről 21,4 colos képátlójú monitor hajtható le.

