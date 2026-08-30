Családi autó is lehet vagány, íme a példa!

Aktuálisan egy autóra korlátozódik a Chrysler márka, ráadásként a Pacifica egyterű (és a gyengébben felszerelt Voyager) nem éppen a piac fő csapásvonalát jelentő szabadidő-autó vonalon mozog. Azonban egyre több a fiatal vásárlója a márkának, és 18%-os bővülést prognosztizálnak a szegmensnek a következő öt évben az USA-ban, szóval nincs minden veszve. Annak érdekében, hogy a fiatal vásárlók figyelmét is felkeltsék, most a családi autó két megvadított változatát is bemutatták.

A családi autó frissített megjelenéséhez igazította a spoilerkészletét a VANkulture

Fotó: Stellantis / Chrysler

A gyár és egy tuningcég is megvadított egy-egy családi autót

A Pontiac városában megtartott Roadkill Nights Powered by Dodge rendezvényen mutatták meg a Chrysler Pacifica VANkulture változatát, amelyet a tuningcég klasszikus fogásokkal alakított át. Egyedi légterelő-készletet készítettek, állítható rugóstagok segítségével 63,5 mm-rel csökkentették a hasmagasságot, a 20 colos felnikre 275/40 versenypályára optimalizált Kenda abroncsokat szerelte. A motorhoz nem nyúlta, de mérgesebb Magnaflow kipufogót használnak, és előre nyolc dugattyús (390 mm-es tárcsa), hátra négy dugattyús (355 mm-es tárcsa) Rotora fékeket szereltek be.

Fotó: Stellantis

A másik Chrysler Pacifica már a gyár saját alkotása, a Mopar tartozékkatalógusból váltogatták össze a szerintük leglátványosabb dolgokat. Így kerültek fekete versenycsíkok a feketére fényezett, fekete megjelenési csomaggal ellátott karosszériára. A komfort megőrzése érdekében 25,4 mm-rel csökkentették a hasmagasságot, a 21 colos Geode felnikre 245/45-ös Pirelli PZero nyári gumikat szereltek. Az utastérben a piros biztonsági övek jelentik a változást, mert fontosnak tartották, hogy megőrizzék a 8 vagy 9 személyes belső tér variálhatóságát.

