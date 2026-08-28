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renault

Új arcot kapott a Dacia olcsó elektromos autója

17 perce
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Brazíliában frissítették a Renault Kwid megjelenését. Sportosabb lett a Dacia Spring elektromos autó benzines testvérmodellje.
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Amíg Európába csak Dacia Spring elektromos autóként jutott el, a Renault konszern legkisebb személyautója Dél-Amerikában benzinmotorral készül, és kifejezetten olcsó modellként jelenti a belépőt. A 2027-es modellévre alaposan átalakították a típust, a Renault Kwid nem csak új megjelenést kapott, de már négy légzsákot adnak szériában – miközben nem emeltek a vételáron.

Az európai Dacia Spring már nem éri meg ezt a frissítést.
Fekete betétes első lökhárítót kapott az aktuális Dacia Spring benzinmotoros testvére
Fotó: RODOLFO BUHRER / Renault

A Dacia Spring már nem éri meg ezt a frissítést

Meg kell dicsérni a formatervezőket, mert egyedül az első lökhárítóhoz nyúltak hozzá, a kettéosztott fényszóró nem változott, épp csak a körítést alakították át a látványosabban megformált vonalakkal és a feketére fényezett középső résszel. Természetesen az új Renault-logó van a középpontban, hátul újak a lámpák, és az új céges betűvel írják ki a Kwid típusnevet a csomagtérajtóra. A terepjárós körítésű Outsider változat kapja az esztergált felületű alufelniket, az eddigi hagyományos helyett cápauszony antennát adnak. A műszerfalat megpróbálták a Renault 4/5 stílusában átalakítani, szögletes keretet kapott a műszeregység, ami mellé már 10,1 colos Media Evolution központi képernyő kerülhet felár ellenében, a középvonaltól lefelé nincs változás.

Fotó: RODOLFO BUHRER

Műszakilag minden maradt a régi, a Renault Kwid hajtásáról egy 1,0 literes háromhengeres szívómotor gondoskodik, ami benzinnel 68, etanollal 71 lóerőt tud, a spórolásban motorleállító segít. Ez a sportos megjelenés nem jut el Európába, az eddig Kínából importált Dacia Spring villanyautót hónapokon belül váltja az új, Szlovéniában gyártott generáció, amely műszakilag a Renault Twingo E-Tech Electric testvére lesz.
 

Galéria: Frissült a Renault Kwid, a Dacia Spring benzinmotoros testvére
Fotó: Renault
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Frissült a Renault Kwid, a Dacia Spring benzinmotoros testvére

 

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