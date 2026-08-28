Háromból két autós ódzkodik a szervizlátogatástól a drágaság miatt

Mivel az átlagos használatban lévő autókat csak évente viszik szervizbe a tulajdonosaik, sokak számára nagy megdöbbenést okozott, amikor legutóbbi látogatásukkor meghallották, mennyibe is kerül az időszakos karbantartás. Arról nem is beszélve, hogy a drágaság miatt mennyi pénzt kell kifizetni egy-egy komolyabb autójavításért. Mindennek oka, hogy robbanás-szerűen emelkedtek az autószervizek kiadásai, a rezsitől kezdve a személyi jellegű költésekig. Nem csak Magyarországon, de egész Európában ez a helyzet, a brit Warrantywise garancia-szolgáltató felmérése szerint az autósok kétharmada (68%) megpróbálja elodázni a szervizlátogatást, mert fél attól, hogy nem fogja tudni kifizetni a számlát.

Mindkét oldalon gondot okoz a drágaság az autójavítás terén

Fotó: Warrantywise

Az autószervizek szerint számukra a drágaság jelenti a legnagyobb kihívást

Kétezer brit autós megkérdezésével végezték a közvélemény-kutatást, amelyből kiderül, hogy a tulajdonosok 80%-a fél az esetleges nem várt hibától, a motorhiba-lámpa felgyulladása (hibakód eltárolása, amit ki kell olvasni) esetén 49% kezd félni a várható kiadástól. A megkérdezettek 36% vallotta be, hogy nem tud eleget az autó működéséről ahhoz, hogy a javításról érdemben tudjon beszélgetni. Az autósok 72% számára az érvényben lévő garancia tudatában magabiztosabban vásárol használt autót, mert olyankor nem kell félni nem várt jelentős mértékű kiadásoktól. A The Motor Ombudsman nevű brit szervezet tagjai körében elvégzett felmérése szerint az autószervizek 92%-a számára a költségek növekedése jelenti a legnagyobb kihívást, ezért fontos, hogy megértessék az ügyfelekkel a javítások szükségességét. A javításokat nem szabad sokáig halogatni, mert az még komolyabb kiadással járó problémát eredményezhet.

