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Még a kilincset is elhagyták, hogy szuper takarékos legyen az Audi kompakt elektromos autója

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Ami régen a 3L volt, az ma Hatékonyság csomag. Az Audi A2 kompakt elektromos autóként születik újjá.
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Egy ideje már tudni lehet az Audi A2 visszatéréséről, az Abt tuningcég a maga részéről már álmodott is egy forró változatot. Most itt vannak az első hivatalos kémfotók az új kompakt elektromos autóról, és azt kell mondjuk, hogy nem az Abt által megálmodott sportos irányt valósították meg a mérnökök, hanem az eredetihez hűen a bauhaus-vonalat követték (ami a gyári álcázófólia mintázatán is tetten érhető); épp csak a sportkocsi-testvér már nem az Audi TT, hanem a Nuvolari szuperautó. Amíg anno teljesen egyedi, alumínium tárvázra felépített kompakt modellről volt az Audi A2-es, addig ma az MEB műszaki alapra építették fel a típust, ami így az a Volkswagen ID.3 Neo és a Cupra Born közeli rokona.

A jól ismert MEB-alapú kompakt elektromos autót veszi a nevére az Audi.
Jelen esetben győztek a formatervezők, még kilincsek se zavarják az Audi A2 elektromos autó légellenállását
Fotó: AUDI AG

Lesz nagyon takarékos változata az elektromos autónak

Anno az Audi A2 3L volt a bizonyíték arra, hogy igenis lehet nagyon takarékos egy akár családi használatra is alkalmas autó, az új nemzedéknél egyszerűen be kell majd fizetni a Hatékonyság csomagra. Utóbbi számos aerodinamikai módosítással optimalizálja a fogyasztást, ami így akár 12,8 kWh/100 km is lehet az előzetes értékek alapján – a 61 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt 190 lóerős, hátsókerékhajtású változat esetén. A Cw 0,24-es légellenállási együttható az Audi kompakt-kínálatának a legjobb értéke, és csak ez 0,9 kWh/100 km-rel mérsékli az energiafogyasztást.

Outdoor dynamic shot, exterior, three-quarter-rear-view
Fotó: AUDI AG

A kétirányú fedélzeti töltő jóvoltából az Audi A2 e-tron elektromos autó nem csak áramforrásként használható a megfelelő adapterrel, de az hálózati energiatárolóként is működhet a megfelelő töltőberendezéshez csatlakoztatva. A hajtóegységnél számos apró módosítással 10%-kal növelték a hatékonyságot. A teljesítményelektronikánál szilikon helyett szilikon-karbid félvezetőkre váltottak, már változó frekvenciájú a szabályozás. A hajtómotornál a korábbi 0,3 mm helyett már csak 0,2 mm vastagságú a laminálás, megváltoztatták az állórész tekercselését. A végáttételt hosszabbra vették, különösen alacsony viszkozitású váltóolajat használnak.

Audi A2 e-tron with design livery
Audi A2 e-tron with design livery
Audi A2 e-tron with design livery
Audi A2 e-tron with design livery
Audi A2 e-tron with design livery
Audi A2 e-tron with design livery
Audi A2 e-tron with design livery
Audi A2 e-tron with design livery
Audi A2 e-tron - Drivetrain
Audi A2 e-tron - Drivetrain
Audi A2 e-tron - Aerodynamics underbody
Audi A2 e-tron - Aerodynamics
Audi A2 e-tron - Aerodynamically optimized wheels
Audi A2 e-tron - Aerodynamics
Audi A2 e-tron - Aerodynamics
Audi A2 e-tron - Aerodynamics
Audi A2 e-tron - Active inlet shutter
Galéria: 2027 Aud A2 e-tron álcázott prototípus
Fotó: Audi
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2027 Aud A2 e-tron álcázott prototípus

Idén ősszel leplezik le a második generációs A2-est, amelynek a kiszállítása is megindul még az idei év folyamán. Az Audi egyébként házon belül, Ingolstadtban fogja készíteni az MEB-alapú kompakt autóját. Addig még bőven van ideje emésztgetni a potenciális vásárlóknak, hogy hagyományos kilincsek nélküli autót akarnak rájuk sózni – a Q7/Q9 szabadidő-autóval ellentétben itt nem visszakozik az utolsó pillanatban az Audi. Jelen esetben borulna a légellenállás, ami negatívan hatna a fogyasztásra.
 

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