Beindult az árverseny az elektromos autóknál

Az olcsó elektromos autók mezőnyét alaposan átrendezi a most érkező Geely E2-es. Persze most is vannak 8 millió Ft-nál olcsóbban adott villanyautók a magyar piacon, de azok jellemzően miniautók, míg a Geely E2-es 4,1 métert meghaladó hosszával és 2,56 méteres tengelytávolságával a nagyra nőtt kisautók közé tartozik. Erre utal a 375 literes csomagtér, amihez hozzájön még egy 70 literes tároló az első fedél alatt.

8 millió Ft alatti indulóáron jön a Geely belépő elektromos autója

Fotó: Geely

116 lóerős a legújabb belépő elektromos autó

Négy felszereltséggel – Pro, Max, Max+ és Ultra – kínálják hazánkban az újdonságot, az akkumulátor felszereltségtől függően 35 vagy 47 kWh kapacitású, a szabványos hatótávolság 252 illetve 345 km. A hátsókerékhajtású modellt kifejezetten az európai piacra hangolták, ennek megfelelően gazdag a biztonsági felszerelések listája is, a műszerfalon minden esetben ott van a 14,6 colos központi érintőképernyő.

„A Geely E2 augusztus 11-től lesz megrendelhető. Ekkor ismertetjük majd az egyes felszereltségek részleteit és pontos árait, illetve az első ügyfelek számára kínált kedvezményes ajánlatunkat. Az első autók várhatóan szeptember hónapban érkeznek meg a márkakereskedésekbe” – jelezte Köteles Krisztina a cég PR és kommunikációs vezetője a közelgő modellbevezetés kapcsán.