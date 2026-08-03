Csúcsidőn kívüli töltéssel is túl lehet élni az elektromos autózást

Hollandia a legjobb példa arra, hogy mi történik akkor, ha nincs elég áram az elektromos hálózatban, az embereknek pedig közlekedniük kell az elektromos autókkal. Az ottani kormányzat által erőltetett elektromos átállás mellé bejöttek még a hőszivattyúk, amelyek akkora terhelést jelentenek a megújuló energiaforrásokra építő elektromos rendszernek, hogy az csúcsidőben már nem bírja a terhelést. Ott azonban nem csak a felhasználók jóindulatára számítanak az elektromos autó töltés időzítésénél, hanem aktívan irányítják a felhasználókat.

Dinamikus árazással könnyen rá lehet az elektromos autó használóját a csúcsidőn kívüli töltésre

Fotó: Elaad.nl

Pénztárcájukra hallgatnak az elektromos autók gazdái, ha csúcsidőben töltésről van szó

Alapvető, hogy az internetes kapcsolattal rendelkező otthoni töltőberendezéseknél a szolgáltatók a kritikus időszakban szüneteltetik a töltést. Egyébként ezzel a fogyasztó is jól jár annyiból, hogy ilyenkor (16-22 óra között) sokkal drágább tarifát számolnak fel, így azok is kétszer meggondolják az elektromos autó töltést, akiknek a fali töltőjük nem vezérelhető távolról. Akinek mindenképpen töltenie kell, annak még mindig ott vannak a nyilvános töltőberendezések, azonban ott is sokkal magasabb tarifával lehet igénybe venni a szolgáltatást, azért, hogy tényleg csak végszükség esetén vegyék igénybe azt. Mindezt az energiaszolgáltatók által közösen üzemeltetett ElaadNL nevű, az elektromos járművek töltésével és annak fejlesztésével foglalkozó szervezet által bevezetett dinamikus árazásnak köszönhető. A felhasználók ebből annyit érzékelnek, hogy a megszokottnál is előrelátóbbnak kell lenniük, azaz előre fel kell tölteniük az akkumulátort, nem várhatnak azzal az indulás előtti utolsó pillanatig – ha az az esti csúcsidőszakra esik.

