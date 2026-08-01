Magyarországon is korlátozni kell az elektromos autók töltését

A Paksi Atomerőmű közleménye szerint a Duna alacsony vízállása miatt hamarosan le kell állítaniuk az áramtermelést, ami azt jelenti, hogy 2000 MW kapacitás hiányzik majd a termelési oldalon. Mindezt egy hőségriasztás idején, amikor a fokozott klímahasználat miatt áramfelhasználási rekordok dőlnek. Ehhez hozzájön, hogy műszaki probléma miatt a Dunamenti Erőmű is csökkentett kapacitással üzemel. Annak érdekében, hogy az elektromos hálózat megbízhatóan működjön, az elektromos fogyasztás csökkentésére kérte a Kormány az embereket, amibe az elektromos autók töltése is beletartozik.

Csúcsidőszakban kerüljék az elektromos autók töltését - kéri a Kormány

Fotó: Opel

Csúcsidőszakban kell csökkenteni a fogyasztást, olyankor nem szabad elektromos autót tölteni

Aki csak tudja, az esti csúcsidőszak, tehát 17-22 órán kívül töltse az elektromos autóját, és ebben az időszakban ne használjon légkondicionálót sem. A jelenlegi rendkívüli helyzet hasonló ahhoz, ami Hollandiában már valóság, azaz hogy csúcsidőszakban az elektromos hálózatban nincs elég áram. A lakossági áramfelhasználás korlátozása mellett az ipari nagyfogyasztókat is arra kéri a Kormány, hogy csökkentésék a felhasználásukat. Nem tudni, meddig marad érvényben a rendkívüli helyzet, még ha a hőhullám néhány napon belül véget is ér, a Duna vízállása egyhamar nem fog visszaállni a normál szintre.

