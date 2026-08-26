Megvan a lista, ezek az elektromos autók bírják a legjobban az első 10 ezer kilométert

Kifejezetten a plug-in hibridek és elektromos autók adásvételének segítésére alapították 2021-ben a svéd Carla nevű céget, amely ellenőrzött használt autókat kínál kínál az ügyfeleknek 14 napos visszalépési határidővel. Most a 2022-2026 között 9954 autónál az Aviloo szoftver segítségével elvégzett akkumulátor-vizsgálat eredményeit összegezték, hogy kiderítsék, mely autók szenvedték a legkisebb degradációt az első 10 000 km alatt.

Arról árulkodnak a svédek, mely elektromos autók akkumulátorai degradálódnak a leglassabban

Fotó: Kia

Ezek az elektromos autók bírják a legjobban a használatot

Az akkumulátor kapacitásvesztése természetes folyamat, ami nem lineárisan csökken, hanem egy idő után felgyorsul a folyamat. A listán csak a statisztikailag kellő méretű mintát adó elektromos autók szerepelnek.



1. Kia e-Niro 64 kWh 97.25 % 2. Hyundai Kona 64 kWh 97.18 % 3. Kia EV6 77,4 kWh 95.95 % 4. Volvo XC40 Recharge 69 kWh - CATL 94.70 % 5. Polestar 2 78 kWh - CATL 94.35 % 6. BMW i3 120 Ah 93.77 % 7. Polestar 2 78 kWh - LG Chem 93.53 % 8. Tesla Model 3 60,5 kWh - CATL 93.34 % 9. Audi e-tron 50 71 kWh 93.02 % 10. Audi e-tron 55 95 kWh 92.93 % Akkumulátor degradáció az első 10 000 km után

97.18 %