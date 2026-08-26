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elektromos autók

Megvan a lista, ezek az elektromos autók bírják a legjobban az első 10 ezer kilométert

1 órája
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Az aktuális lítium-ion akkumulátorok degradálása törvényszerű. De vannak olyan elektromos autók, amelyek lassabban használódnak el – itt a lista.
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Kifejezetten a plug-in hibridek és elektromos autók adásvételének segítésére alapították 2021-ben a svéd Carla nevű céget, amely ellenőrzött használt autókat kínál kínál az ügyfeleknek 14 napos visszalépési határidővel. Most a 2022-2026 között 9954 autónál az Aviloo szoftver segítségével elvégzett akkumulátor-vizsgálat eredményeit összegezték, hogy kiderítsék, mely autók szenvedték a legkisebb degradációt az első 10 000 km alatt.

A 64 kWh-s Kia Niro elektromos autó került a lista élére.
Arról árulkodnak a svédek, mely elektromos autók akkumulátorai degradálódnak a leglassabban
Fotó: Kia

Ezek az elektromos autók bírják a legjobban a használatot

Az akkumulátor kapacitásvesztése természetes folyamat, ami nem lineárisan csökken, hanem egy idő után felgyorsul a folyamat. A listán csak a statisztikailag kellő méretű mintát adó elektromos autók szerepelnek.
 

1.Kia e-Niro64 kWh97.25 %
2.Hyundai Kona64 kWh97.18 %
3.Kia EV677,4 kWh95.95 %
4.Volvo XC40 Recharge69 kWh - CATL94.70 %
5.Polestar 278 kWh - CATL94.35 %
6.BMW i3120 Ah93.77 %
7.Polestar 278 kWh - LG Chem93.53 %
8.Tesla Model 360,5 kWh - CATL93.34 %
9.Audi e-tron 5071 kWh93.02 %
10.Audi e-tron 5595 kWh92.93 %
Akkumulátor degradáció az első 10 000 km után

97.18 %

 

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