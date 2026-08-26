Megvan a lista, ezek az elektromos autók bírják a legjobban az első 10 ezer kilométert

Az aktuális lítium-ion akkumulátorok degradálása törvényszerű. De vannak olyan elektromos autók, amelyek lassabban használódnak el – itt a lista.
Kifejezetten a plug-in hibridek és elektromos autók adásvételének segítésére alapították 2021-ben a svéd Carla nevű céget, amely ellenőrzött használt autókat kínál kínál az ügyfeleknek 14 napos visszalépési határidővel. Most a 2022-2026 között 9954 autónál az Aviloo szoftver segítségével elvégzett akkumulátor-vizsgálat eredményeit összegezték, hogy kiderítsék, mely autók szenvedték a legkisebb degradációt az első 10 000 km alatt.
Ezek az elektromos autók bírják a legjobban a használatot
Az akkumulátor kapacitásvesztése természetes folyamat, ami nem lineárisan csökken, hanem egy idő után felgyorsul a folyamat. A listán csak a statisztikailag kellő méretű mintát adó elektromos autók szerepelnek.
|1.
|Kia e-Niro
|64 kWh
|97.25 %
|2.
|Hyundai Kona
|64 kWh
|97.18 %
|3.
|Kia EV6
|77,4 kWh
|95.95 %
|4.
|Volvo XC40 Recharge
|69 kWh - CATL
|94.70 %
|5.
|Polestar 2
|78 kWh - CATL
|94.35 %
|6.
|BMW i3
|120 Ah
|93.77 %
|7.
|Polestar 2
|78 kWh - LG Chem
|93.53 %
|8.
|Tesla Model 3
|60,5 kWh - CATL
|93.34 %
|9.
|Audi e-tron 50
|71 kWh
|93.02 %
|10.
|Audi e-tron 55
|95 kWh
|92.93 %
97.18 %
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