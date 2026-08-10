Miért nem akadálymentesített az elektromos autók töltése?

Az Opel brit testvérmárkája, a Vauxhall is elkötelezte magát az elektromos átállás mellett, és ők létrehozták az Electric Streets kampányt is, amelynek célja, hogy a jórészt még kiépülő töltő-infrastruktúra legyen akadálymentes. Hiába lett több mint kétszer annyi ilyen elektromos autó töltő Nagy-Britanniában, ha az önkormányzatok 75% egyáltalán nem foglalkozik a kérdéssel.

Alig vannak akadálymentesített elektromos autó töltők, még ritkább a mozgássérült parkolóhelynél lévő töltő

Fotó: Vauxhall

Megnehezíti a mozgáskorlátozottak közlekedését az elektromos autó

Nagy-Britanniában a publikus töltőhálózat jelenleg 121 171 darab töltőt jelent 46 731 helyszínen, ennek csak 14%-a felel meg a brit PAS 1899:2022 akadálymentesítései szabványnak. Kijelölt mozgássérült parkolóhelyen mindössze 245 darab elektromos autó töltőpont működik, de már ennek is örülni kell, hiszen két évvel ezelőtt csak 105 ilyen volt a szigetország területén. Az önkormányzatok 75%-ánál egy olyan elektromos autó töltő sincs, amit biztonságosan tudnának használni a mozgáskorlátozottak. Földrajzilag nagyon egyenlőtlen az akadálymentesített töltőpontok eloszlása, hiszen amíg Londonban 2131 ilyen van, addig egész Skócia területén (!) csak 14 darab.

