Nem EVO, elektromos autó: itt egy 400 lóerős, összkerékhajtású Mitsubishi

Még 2010-ben dobta piacra a saját fejlesztésű Active Sports Crossover, azaz ASX elnevezésű típusát a Mitsubishi, amelyet aztán a folyamatosan változó márkaarculathoz igazítva még mindig piacon tart néhány helyen. Európában 2023-ban érkezett meg a Renault Captur átmárkázásával készített második generáció, Új-Zélandon pedig most bejelentettek egy újabb második generációt, ami elektromos autóként gyarapítja a kínálatot.

Épp csak a márkajelzéseket cseréli le a Mitsubishi a Kínában gyártott elektromos autón, és kész is az új ASX

Fotó: Mitsubishi

Kínai elektromos autót vesz a nevére a japán Mitsubishi

Nem csak a fejlesztésről, hanem a gyártásról is lemondtak jelen esetben, hiszen a harmadik Mitsubishi ASX nem más, mint a bérgyártással foglalkozó Foxconn autós üzletágának, a Foxtron-nak a Bria típusa, amelyet a másik Kínában, azaz Tajvanon gyártanak. Még arra se a vették a fáradságot a japánok, hogy a saját arculathoz igazítsák a megjelenést, épp csak teleszórták a saját – a rendelkezésre álló hely miatt apró méretű – háromágú gyémánt márkajelzéseikkel a karosszériát, és ennek megfelelően módosult a digitális grafika is.

Alapesetben hátra kerül egy 229 lóerős hajtómotor, az összkerékhajtású változatban már 400 lóerő a két hajtómotor rendszerteljesítménye; az akkumulátor minden esetben 57,5 kWh kapacitású. Az összkerékhajtású változatból lesz majd egy sportosabb hangolású ASX VR-e kivitel is. A 2011-ben bemutatott tojásforma i-MiEV óta (amit a Peugeot és a Citroën is árult Európában) a Foxtron-féle Mitsubishi ASX a japánok első elektromos autója.

