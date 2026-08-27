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renault

Többet megy egy feltöltéssel a Renault 5-ös elektromos autó

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Új tükrök és padlóburkolat javítja a légellenállást. A Renault 5 elektromos autó hatótávolsága eléri az akár 430 km-t.
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renaultrenault 5elektromos autókfiveautós hír

Noha most is alig győzik kiszolgálni a keresletet, tovább bővítik a Renault 5 elektromos autó választékát. Új a kínálatban a Five névre hallgató alapmodell, amely az új Twingo elektromos autóból kapja meg a 110 lóerős hajtómotort, amihez 36,5 kWh kapacitású akkumulátort párosítanak, ami 305 km-es szabványos hatótávolságot tesz lehetővé. A fedélzeti töltő 6,6 kW-os, villámtöltésre 80 kW-tal van lehetőség.

Immár gyárilag is lehet reprodukálni a Clio Williams megjelenést a Renault 5 elektromos autónál.
Új színkombinációkban is elérhető a Renault 5 elektromos autó
Fotó: Renault

Lefelé bővítik az elektromos autó választékát

Ezzel párhuzamosan új külső tükrök felszerelésével, a padlóburkolat módosításával és az akkumulátor-vezérlés átprogramozásával nyertek pár km hatótávolságot a drágább változatok, a 120 lóerős hajtómotorral és 40 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt Urban Range esetén a hatótávolság már eléri a 315 km-t, míg a 150 lóerős és 52 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt Comfort Range már akár 430 km-t tehet meg két feltöltés között. A színválasztékot a Flame Red vörössel és a Schist Grey szürkével bővítették, és felszereltségtől függően arany színű felnik is elérhetőek – tehát gyárilag lehet reprodukálni a klasszikus Clio Williams megjelenést.

VERSION E4 ICONIC CINQ - COLLECTION JAUNE POP ! - PLANCHE DE BORD MATELASSÉE AVEC MONOGRAMME RENAULT 5 BLANC - ÉCRAN 10 POUCES - AFFICHAGE PAGE D'ACCUEIL APPLICATIONS AVEC CANAL+, TF1+, RADIO FRANCE, RMC/BFM - CHARGEUR A INDUCTION
Fotó: Renault

Az utasok a legjobban a korábbinál gyorsabb, hűtött és mágneses indukciós töltőnek örülhetnek. Mivel a tapasztalatok szerint nem használják az üzemmódváltót, az lekerül a kormányról és az érintőképernyős menüből választható, ezzel párhuzamosan a korában MySense névre hallgató automatikus módot Smart-ra nevezték át. Távoli frissítéssel az eddig legyártott autók tulajdonosai is megkapják a Google segédet kiváltó Google Gemini MI-segédet, ami a korábbinál jobb beszédvezérlést ígér.
 

CAMPAGNE MIAMI TRANSVERSE - RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (B1316) - PHASE 1 - MODEL YEAR 2026
Galéria: Egy alapváltozattal és pár kilométerrel tud többet a Renault 5
Fotó: Renault
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Egy alapváltozattal és pár kilométerrel tud többet a Renault 5

 

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