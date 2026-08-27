Többet megy egy feltöltéssel a Renault 5-ös elektromos autó

Noha most is alig győzik kiszolgálni a keresletet, tovább bővítik a Renault 5 elektromos autó választékát. Új a kínálatban a Five névre hallgató alapmodell, amely az új Twingo elektromos autóból kapja meg a 110 lóerős hajtómotort, amihez 36,5 kWh kapacitású akkumulátort párosítanak, ami 305 km-es szabványos hatótávolságot tesz lehetővé. A fedélzeti töltő 6,6 kW-os, villámtöltésre 80 kW-tal van lehetőség.

Új színkombinációkban is elérhető a Renault 5 elektromos autó

Fotó: Renault

Lefelé bővítik az elektromos autó választékát

Ezzel párhuzamosan új külső tükrök felszerelésével, a padlóburkolat módosításával és az akkumulátor-vezérlés átprogramozásával nyertek pár km hatótávolságot a drágább változatok, a 120 lóerős hajtómotorral és 40 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt Urban Range esetén a hatótávolság már eléri a 315 km-t, míg a 150 lóerős és 52 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt Comfort Range már akár 430 km-t tehet meg két feltöltés között. A színválasztékot a Flame Red vörössel és a Schist Grey szürkével bővítették, és felszereltségtől függően arany színű felnik is elérhetőek – tehát gyárilag lehet reprodukálni a klasszikus Clio Williams megjelenést.

Fotó: Renault

Az utasok a legjobban a korábbinál gyorsabb, hűtött és mágneses indukciós töltőnek örülhetnek. Mivel a tapasztalatok szerint nem használják az üzemmódváltót, az lekerül a kormányról és az érintőképernyős menüből választható, ezzel párhuzamosan a korában MySense névre hallgató automatikus módot Smart-ra nevezték át. Távoli frissítéssel az eddig legyártott autók tulajdonosai is megkapják a Google segédet kiváltó Google Gemini MI-segédet, ami a korábbinál jobb beszédvezérlést ígér.

