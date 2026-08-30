Mitsubishi Eclipse: egy újabb legendás sportkocsiból lett elektromos szabadidő-autó

A Ford Mustang példája mutatja, hogy hiába dobnak piacra sportkocsi névvel elektromos szabadidő-autót, a vásárlók nem feltétlen értékelik nagyra ezt a váltást. Azonban a Mitsubishi esetén kicsit más a helyzet, ők már évtizedek óta nem kínálják az eredeti recept alapján készített Eclipse sportkocsit, a nevet pedig egy generációval korábban már átvitték a szabadidő-autó kategóriába az Eclipse Cross révén, amelynek plug-in hibrid változata nálunk is sikeres volt. Az Eclipse Sportback már elektromos szabadidő-autóként gyarapítja a kínálatot, ráadásul nem saját fejlesztésről van szó, hanem egy átmárkázott Nissan Leaf-ről.

A márkajelzést és a lökhárítót cserélik le a Nissan Leaf-en, és kész is az elektromos szabadidő-autó Mitsubishi Eclipse

Fotó: Mitsubishi

Eredeti formájában se sikeres az elektromos szabadidő-autó

Észak-Amerikában dobták piacra az újdonságot, amelynél a lökhárítókat és a hátsó lámpákat cserélték le, illetve egyedi a 18 colos könnyűfém felnik formája is. Az utastérben csak a kormány közepén látható márkajelzést cserélték le, illetve a Mitsubishi szériában adja a 14,3 cols központi képernyőt, míg a Nissan 12,3 colos képernyővel adja a Leaf alapváltozatát. Extraként szegmensenként opálosra kapcsolható üvegtetőt és 10 hangszórós Bose hifit lehet kérni a Mitsubishi Eclipse Sportback EV-hez.

Műszakilag nincs változás, az első kerekeket 217 lóerős hajtómotor mozgatja, az akkumulátor 75 kWh kapacitású és NACS-csatlakozóval szerelik az autót, tehát azzal a megfelelő előfizetéssel igénybe lehet venni a Tesla Supercharger töltő-hálózatot is. Vételár ismeretének hiányában nem tudjuk, hogy sikeres lesz-e a Mitsubishi újdonsága, a Nissan Leaf inkább bukásnak számít, hiszen a 29 990 dolláros indulóáron kínált elektromos szabadidő-autóból 2026 január-júniusa között mindössze 1684 darabot értékesítettek az USA-ban, az Eclipse Sportback ennél várhatóan drágább lesz.