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ferrari

Vissza a hetvenes évekbe: itt a legújabb egyedi Ferrari – galérián a szuperautó

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Egy amerikai ügyfél megrendelésére épült az egyedi CZ26. A Ferrari SF90 Stradale-t öltöztették új ruhába.
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A Monterey Car Week rendezvénysorozaton debütál a legújabb egyedi Ferrari, amelyet a cég Special Projects műhelye készített egy amerikai megrendelő számára. A kiindulási alapot az egyébként már kifutott SF90 Stradale jelentette, a technikát változatlanul hagyták, de teljesen új stílusú felépítményt készítettek az 1000 lóerős rendszerteljesítményű plug-in hibridnek.

1000 lóerő repíti a Ferrari CZ26-ost.
Retró-köntösbe csomagolták a Ferrari SF90 Stradale-t, és kész is az egyedi CZ26
Fotó: Ferrari

2,5 másodperc alatt ugrik 100 km/órás tempóra a Ferrari CZ26

Az eredeti, mozgalmas vonalvezetés helyett Flavio Manzoni, a márka vezető formatervezője irányításával letisztult vonalakat rajzoltak a Ferrari CZ26-osnak, amivel a hetvenes évek klasszikus berlinetta típusait akarták megidézni. Persze úgy, hogy azért nem feledkeztek el az elmúlt évek műszaki fejlődéséről sem, lásd csík formájú LED-es világítás. A vonalakat kiemeli a kifejezetten ide kikevert Argento Veloce nevű szürke szín, néhány helyen látható a kontrasztos Rosso Lampante vörös. A feketére fényezett felniknél végső felületkezelésként szemcseszórást használtak. Az utastérben a fekete szín a meghatározó, legyen szó a műbőrről vagy épp a karbon betétekről, számos helyen megjelenik az autó egyediségére utaló CZ26 logó.

 

Egy kicsit a technikához is hozzá kellett nyúlni, az új orrkialakítás miatt a hűtő helyzetét módosítani kellett, ami miatt a légcsatornákat is át kellett helyezni. Mivel elöl megváltozott az aerodinamika által generált leszorító-erő, a hátsó diffúzort is módosították annak érdekében, hogy egyenletes legyen a tapadás. A 4,0 literes V8-s biturbó továbbra is 797 LE/804 Nm teljesítményű, amihez hozzájön még az elektromos rész 220 lóereje, így jön össze az 1000 lóerős rendszerteljesítmény. Ezzel 2,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára a Ferrari CZ26, 6,7 másodperc kell neki a 200 km/óra eléréséhez, a csúcssebesség 328 km/óra. A WLTP-szabvány szerint egyébként 6,1 l/100 km a szabványos fogyasztás, nem mintha ez számítana egy ilyen autónál...
 

Galéria: Ferrari CZ26
Fotó: Ferrari
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Ferrari CZ26

 

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