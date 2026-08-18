Miután gyalogost gázolt strandolni ment, ott kapták el a rendőrök

Oroszországban, Kosztroma városában rögzítette egy fedélzeti kamera a forgalomban száguldó Chevrolet Cruze-t, amelynek sofőrje a kijelölt gyalogátkelőhelyen közlekedő 58 éves gyalogost elsodorja. A rendőrök dolgát némileg nehezítette, hogy a gyalogos a mentők kiérkezése előtt távozott a helyszínről, de később sikerült beazonosítaniuk. A felvétel alapján gyorsan meglett az autó tulajdonosa is, aki egyébként megállás nélkül elhajtott a helyszínről.

Videón a baleset

A 42 éves autóvezetőt a közeli Szerednyaja falu strandján fogták el, ahol azzal védekezett, hogy nem vette észre, hogy elsodort bárkit is. Továbbá, mire a rendőrök elkapták, már túl volt több pohár sörön, tehát nem tudták megállapítani, hogy a baleset idején ittas volt-e. A bíróság a felvétel és a nyomozás eredménye alapján 45 000 rubel (168 000 Ft) pénzbírságra, öt napos elzárásra és két év vezetéstől való eltiltásra ítélte az autóvezetőt, akinek így bőven lesz ideje átgondolni azt, hogyan is kell vezetni a városi forgalomban.

