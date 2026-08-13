Tévedhet a gyermekülés-figyelő, veszélyben lehet a csecsemő

Alapvető, hogy gyermeket még egy percre se hagyunk magára az autóban, nemcsak hőség idején, de semmikor sem. Azonban mindig akadnak olyan autóvezetők, akik elfeledkeznek a hátsó ülésen szállított gyermekről. A vezetőfigyelő rendszerek mellett manapság már vannak gyermekülés-figyelők is, amelyek hatásosságát most az ADAC megvizsgálta. Sajnos nem találtak olyan rendszert, ami tévedhetetlen lenne.

A gyermekülés-figyelők tesztjéhez speciális, mozgást szimuláló próbabábukat használt az ADAC

Fotó: ADAC/ABGEDREHT/Mark von Nordheim / ADAC

Aktív és passzív gyermekülés-foglaltság figyelő rendszer van a piacon

Kétféle rendszer létezik, a passzívnál az ajtónyitásból, az övhasználatból és a foglaltság-figyelő alapján adnak jelet kiszálláskor, az aktív radar segítségével érzékel mozgásokat – például légzés – a hátsó ülésen. Az ADAC-tesztben a passzív rendszert használó Mercedes-Benz CLA, és az aktív rendszerrel szerelt Zeekr 001, BMW iX3 és BYD Seal vett részt. A Mercedes-Benz akkor is figyelmeztetett, ha senki nem volt a hátsó ülésen, az aktív rendszerek pedig egyformán nem voltak képesek felismerni a gyermekhordozóban lévő csecsemőt – a teszthez használt szabványos bábunál mellkas-mozgással szimulálják a lélegzést. Amíg a Mercedes-Benz csak a központi kijelzőn megjelenő szöveges üzenettel figyelmeztet, addig az aktív rendszereknél a vészvillogó bekapcsolásával, a BYD Seal és a Zeekr 001 esetén pedig rövid dudálással jelzik a hátsó ülés foglaltságát, illetve be lehet állítani az alkalmazásban küldött figyelmeztetést.

