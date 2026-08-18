Nem az állam finanszírozza az elektromos használt autók támogatását

Nagyvonalú támogatásokat ad a francia állam új elektromos autók vásárlóinak, még szociális alapú lízinget is kínálnak. Azonban a használt autóknál csak most, szeptember 1-ével vezetik be az ösztönzőt, ráadásul azt nem a központi költségvetésből finanszírozzák, hanem az olajtársaságok által befizetett CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) adóból. Mivel ez egy változó tétel, a támogatás se állandó összeg, az 295-380 euró között bármi lehet – kezdetben 337 euró/autóról van szó. Az egészségügyi dolgozók számára létezik egy szorzó, és ha 25 000 eurónál olcsóbb használt elektromos autót vásárolnak, akkor akár 2360 eurót is kaphatnak támogatásként.

Kereskedésből kell venni a 3-9 éves használt elektromos autót, az akkunak legalább 80%-osnak kell lennie

Fotó: Renault

Szigorú feltételeket kell teljesítenie a használt autóknak

Ahhoz, hogy valaki megkapja a támogatást, 2017. január 1-2023. december 31. között Franciaországban forgalomba helyett elektromos autót kell vásárolnia, tehát nem lehet külföldről behozott autó után igényelni az ösztönzőt. Az akkumulátornak legalább 80%-os állapotúnak kell lennie, illetve a megmaradó hatótávolságnak legalább 200 km-nek kell lennie. Magánszemély nem lehet az eladó, de a vásárló lehet jogi személy. A vásárlónak egyébként legalább három évig kell használnia az elektromos autót, vagy vissza kell fizetnie a támogatást.