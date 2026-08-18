Nem az állam finanszírozza az elektromos használt autók támogatását

Nagyvonalú támogatásokat ad a francia állam új elektromos autók vásárlóinak, még szociális alapú lízinget is kínálnak. Azonban a használt autóknál csak most, szeptember 1-ével vezetik be az ösztönzőt, ráadásul azt nem a központi költségvetésből finanszírozzák, hanem az olajtársaságok által befizetett CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) adóból. Mivel ez egy változó tétel, a támogatás se állandó összeg, az 295-380 euró között bármi lehet – kezdetben 337 euró/autóról van szó. Az egészségügyi dolgozók számára létezik egy szorzó, és ha 25 000 eurónál olcsóbb használt elektromos autót vásárolnak, akkor akár 2360 eurót is kaphatnak támogatásként.
Szigorú feltételeket kell teljesítenie a használt autóknak
Ahhoz, hogy valaki megkapja a támogatást, 2017. január 1-2023. december 31. között Franciaországban forgalomba helyett elektromos autót kell vásárolnia, tehát nem lehet külföldről behozott autó után igényelni az ösztönzőt. Az akkumulátornak legalább 80%-os állapotúnak kell lennie, illetve a megmaradó hatótávolságnak legalább 200 km-nek kell lennie. Magánszemély nem lehet az eladó, de a vásárló lehet jogi személy. A vásárlónak egyébként legalább három évig kell használnia az elektromos autót, vagy vissza kell fizetnie a támogatást.