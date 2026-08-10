Árcsökkenés a használt autók piacán!

Július végéig 91 343 külföldről hozott használt személyautó kapott magyar rendszámot, ami 25 százalékkal több a tavalyi első félévinél, és 44 százalékkal haladja meg a tavaly előtti első hét hónapban regisztráltakat – tájékoztatott a Data House. Az elmúlt két év júniusában enyhén csökkent a használt autó behozatal, ezzel szemben idén éppen akkor indult be igazán, és ez a dinamikus bővülés júliusban is folytatódott. A számok nyelvére lefordítva: a múlt hónapban 15 779 gépkocsit regisztráltak, ami 38,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, júniusban pedig 14 471 darabról és 41,9 százalékos bővülésről beszélhetünk a tavalyi év azonos hónapjához képest.

Olyan sok használt autó özönlik Magyarországra, hogy az árak csökkeni kezdtek

Fotó: Das Weltauto

A külföldről érkező rengeteg használt autó miatt csökkenni kezdtek a kínálati árak

„A használt autó behozatal rekordokat döntő bővülése egyértelműen a forint erősödésének köszönhető. A kereskedők ugyanis egyes modelleknél akár 15-20 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá a használt autó készletükhöz, mint egy évvel korábban” – mondta Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum Budaörs értékesítési igazgatója, aki szerint ez azért nem azt jelenti, hogy rekord hasznot könyvelnek az ezzel foglalkozó kereskedések, hiszen a hazai piac kínálati árai is csökkenőben vannak. Igaz, vannak olyan modellek, amikért érdemes külföldre menni. Ezek zömében azok a modellek, melyekből csak elvétve találkozunk a hazai használt autó portálokon. „A leginkább keresett sikermodellekért továbbra sem kell külföldre menni, hisz a hazai kínálat bőséges, és árban is versenyképes lehet az importtal, nem beszélve a könnyebben ellenőrizhető előéletről, amit ügyfélkapu hozzáféréssel bárki ingyen megtehet a Jármű Szolgáltatási Platformon (JSZP) keresztül. Ez a lekérdezés ugyanis csak a Magyarországon történő műszaki- és eredetvizsgálati adatokat tartalmazza fényképekkel együtt, a külföldről behozott autók külföldi előéletét továbbra is homály fedi” – hangsúlyozta Tóth Péter.

Az első hét hónap során jelentős előnnyel a Volkswagen vezette a használtimport regisztrációs listáját. Júliusban pedig még inkább, ezúttal 13,78 százalékra növelte piaci részesedését a Volkswagen. Lejjebb Megelőzte a Mercedes a Hyundait, a Škoda a KIA elé lépett, a Suzuki pedig leszorította a 12. helyre a Teslát.