Visszahozza a hidropneumatikus felfüggesztést a DS prémiummárka

Miután tavaly egy DS No8-ast kapott a francia elnöki hivatal, idén egy DS No7-es szabadidő-autóval kedveskedett az államfőnek a Stellantis konszernhez tartozó prémiummárka. Az új feladatkörhöz igazították az autót, tehát teljes páncélozást kapott a karosszéria, és a tengelytávolságot is megnyújtották 25 centivel, hogy a második sorban kényelmesen el lehessen férni. Bónuszként még hidropneumatikus felfüggesztést is használnak.

Elektromos autóval bővült a francia elnöki flotta, a DS No7 Elysée különlegessége a hidropneumatikus felfüggesztés

Fotó: G.TALBOT / DS

Nem sokat árultak el a szériaautókban még nem elérhető hidropneumatikus felfüggesztésről

Az elnöki autókhoz használt Liberty Blue fényezést vitték fel a lemezekre, a megvilágított hűtőrács-betét a nemzeti színekben tündököl, nem hiányzik a megkülönböztető fény- és hangjelzés sem a fedélzetről. A francia trikolór megjelenik még a márkajelzéseknél és a felnik közepén is, a zászlótartók könnyen eltávolíthatóak. A hátsó oldalablakok gombnyomásra még jobban elsötétíthetőek, ha arra szükség lenne. Fényképet nem közöltek a belső térről, de elárulták, hogy világosszürke Alcantara a tetőkárpit, az ülések és az ajtók kék színű bőr/Alcantara kárpitot kaptak, a műszerfalra lézergravírozott fa díszbetétek kerültek. A második sorban mobil irodát rendeztek be.

Fotó: @GREG

Az átalakítás legérdekesebb része, hogy nem csak a megnövekedett tömeghez igazították a DS No7 Elysée futóművét, de oda Franciaországban fejlesztett lengéscsillapítókat építettek be, amelyek hidropneumatikus rendszerűek. Mivel nem részletezték a dolgot, nem tudjuk, megtartják-e az acélrugókat, de valószínűleg csak azok kiegészítéseként szolgálnak a rugózás kényelme mellett a hasmagasságot is szabályozni képes egységek. Azt szintén nem árulták el, mikor jelennek meg a sorozatgyártású DS modellekben ezek a lengéscsillapítók.