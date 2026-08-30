A Honda márkakereskedők döntenek: ki vehet a limitált, méregdrága motorkerékpárból

A 2026-os Isle of Man TT versenyen állt harmincadik alkalommal rajthoz John McGuinness, ebből az alkalomból a Honda formatervezői a versenyző első, 1996-os RS250-es motorkerékpárjának megjelenését adaptálták az aktuális versenygép számára. Ezt a retró-külsőt most 15 szerencsés is magáénak tudhatja majd, feltéve, hogy jó kuncsaft, hiszen a 15 példányra limitált szériát csak a visszatérő, jó ügyfeleknek ajánlják fel megvásárlásra a márkakereskedők.

Nem csak a használathoz, de a méltó tároláshoz is mindent megkap a limitált Honda motorkerékpár vásárlója

Fotó: Honda

Élményprogramot kapnak a különleges Honda motorkerékpár vásárlói

Műszakilag nincs változás a Honda CBR1000RR-R Fireblade SP-nél, de a verseny-motorkerékpárhoz hasonlóan a magasabb légterelőt, a hátsó ülést kiváltó burkolatot és HRC olajsapkát szerelnek fel. A GB Racing szállítja a motor- és kuplungfedelt, Evotech hűtő- és gázkar-védőt szerelnek fel, és a gyári szerelésű abroncsok mellé Metzeler verseny-abroncsokat is mellékelnek. A villahídon helyezik el a sorszámozott plakettet.

Fotó: Honda

Aztán ott van még az anyagiak kérdése is, a Honda John McGuinness 30th Anniversary Replica CBR1000RR-R Fireblade SP motorkerékpár ára 37 730 font, azaz 15,9 millió Ft! Persze nem csak magát a motorkerékpárt kapja a kedves ügyfél, de egy teljes élménycsomagot is. A Honda repülőjeggyel és szállással együtt MAN szigetén kerít sort a motorkerékpár átadására, ahol természetesen jelen lesz a névadó John McGuinness is, aki mögött végig lehet hajtani a 37 és ¾ mérföld hosszú közúti versenypályán. Az eseményen az ügyfél KYT replika-sisakot is kap ajándékba, amelyet személyesen szignál a legendás versenyző. Egyedi grafikával rendelkező garázsszőnyeget és tartóállványt is adnak a motorkerékpárhoz.