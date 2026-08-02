Kifestőnek használható a Honda jubiláló kisautója

Az első ülések alá helyezett benzintankjával teljesen átrendezte a kisautó belső terét a Global Small Car műszaki alap, ami a Honda Jazz kisautóval debütált negyed évszázaddal ezelőtt. A külső méretekhez képest nagyon tágas belső teret kínált a konstrukció, amelynek különös ismertetőjele volt még a Mágikus hátsó ülés. Ennek nem csak az a különlegessége, hogy igénytől függően felhajtható az ülőlap vagy a padlóba hajtható maga az ülés, de hogy mindezt könnyedén, akár filigrán női kézzel is el lehet végezni.

Lemosható a színezés a speciális fóliáról, így minden rendezvényen egyedi megjelenést kap majd a születésnapi Honda Jazz

Fotó: FOTObyHOFER/Christian Hofer / Honda

Több mint egymillió Jazz-t értékesített a Honda Európában

Az évek alatt számos más modellt építettek fel erre a műszaki alapra, de Európában egyértelműen a Jazz volt a húzómodell. Az elmúlt 25 év alatt 1 000 907 példányt értékesítettek az autóból kontinensünkön, és a használt piacon tapasztalható magas vételárak bizonyítják, hogy az emberek bíznak a járműben. A jubileum alkalmából az osztrák forgalmazó egy Honda Jazz Crosstar karosszériáját olyan speciális fehér fóliával vonta be, amelyet krétával lehet színezni. Különféle rendezvényeken bukkan majd fel az autó, ahol a rajongók szabadon kiszínezhetik majd a karosszériát, és fotózkodhatnak vele. Ezt követően lemossák a festéket, és a következő alkalommal megint a csupasz vászon várja a művészeket.

Fotó: FOTObyHOFER/Christian Hofer

Nik Pearson, a Honda Motor Europe vállalati kommunikációért és külső kapcsolatokért felelős vezetője így nyilatkozott: „Amikor a Jazz 2001-ben megérkezett, innovációjának és hatékonyságának köszönhetően azonnal megváltoztatta a kisautókkal szembeni elvárásokat. A Magic Seat Ülésrendszer és a nagyobb autók praktikumát, valamint térkínálatát nyújtó utastér bevezetésével lehetővé tette, hogy a tulajdonosok és használók könnyedén élvezhessék a családi kalandokat. Az elmúlt negyedszázadban a Jazz folyamatosan továbbfejlesztette a kisautók műfaját: úttörő szerepet vállalt a kategória hibrid technológiájában, valamint a Honda SENSING biztonsági rendszerek terén is. Több mint egymillió Európában értékesített példánnyal és számos elismeréssel a Jazz továbbra is mércét állít a kisautók szegmensében.”