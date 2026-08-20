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Rá se lehet ismerni a legnépszerűbb Hyundaira, a Tucson SUV-ra

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Radikálisan átalakul az ötödik generációs Tucson. A Hyundai széltében és hosszában több helyet ad az utasoknak.
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Mifelénk még nem ment át a köztudatba a Hyundai Art of Steel, azaz az Acél Művészete nevű megjelenése, mert az elektromos autók mellett a Santa Fe használja azt – amelyek ritka látványnak számítanak az utakon. Hamarosan azonban nem tudunk majd menekülni a radikálisan szögletes megjelenés elől, hiszen a márka legnépszerűbb autója, a Hyundai Tucson kompakt szabadidő-autó is áttér erre.

Indirekt fénnyel világít a vízszintes pálca a Hyundai Tucson elején.
A korábbinál érezhetően tágasabb utasteret takar a Hyundai Tucson szögletes karosszériája
Fotó: Hyundai

Minden tekintetben fokozódik a Hyundai kompakt SUV

Van itt minden, amit csak el tudnak képzelni a formatervezők az egyenes LED-csíkoktól kezdve a lökhárító sarkába rejtett fényszórón át a kidomborított kerékjáratokig, amelyek mellett még jut hely a fekete kerékjárat-peremeknek is. Az első vízszintes fénycsík indirekt világítás, azaz csak tükröződést látunk, nem a tényleges fényforrást (hasonló a megoldás, mint a frissített Tesla Model Y hátsó lámpánál). Érezhetően megnövelték a méreteket, hogy több hely jusson az utasoknak. A tengelytávolságot 30 mm-rel, a karosszéria hosszát 60 mm-rel nyújtották meg, ehhez jön még a szélesség 40 mm-es bővülése – az ötajtós karosszéria 4700 mm hosszú, 1905 mm széles, 1685 mm magas és 2785 mm a tengelytávolság. A hátsó oldalajtók nyitási szögét 73°-ról 83°-ra növelték meg.

 

Nem elég, hogy kategóriájának legtágasabb belső terét kapja a Hyundai Tucson, de ezt még a műszerfal erőteljes vízszintes tagolásával is hangsúlyozzák. A szélvédő tövébe kúszott fel a digitális műszeregység, középre hatalmas érintőképernyő került, fizikai kapcsolókat csak elvétve találunk, az előválasztó-kar a jobboldali bajuszkapcsoló helyére költözött. Nyolc fényezés közül lehet majd választani, ezek közül öt új (köztük két matt finis), a belső térnél négyféle hangulat közül lehet majd választani. Új lesz a kínálatban az XRT nevű fokozott terepképességű változat, ami valójában enyhén terepmintás abroncsokat és kovácsolt karbonnak látszó, de annál sokkal olcsóbb műanyag betéteket jelent. A technikáról majd később lesznek információk, várhatóan minden nagyobb piac megkapja a maga hajtását, legyen szó szívómotorról Észak-Amerikában, autógázos változatról Koreában, vagy épp takarékos hibridekről Európában.

 
Galéria: 2027 Hyundai Tucson
Fotó: Hyundai
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2027 Hyundai Tucson

 

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