Iskolakezdés: frissítsük a diákok KRESZ-tudását, különös tekintettel az elektromos rollerekre vonatkozó szabályokkal!

Megérzi az ország közlekedése az iskolakezdést. Az anya- és apataxik miatt nehezebbé válik a közlekedés az iskolák környékén, sok helyen rendőrök-polgárőrök segítik a gyermekek közlekedését a bejárat előtti gyalogátkelőhelyeken, sűrítik a közösségi közlekedés járatait – ami miatt megváltozik azok menetrendje. A legkisebbeknek meg kell tanítani a KRESZ fő szabályait, tehát hogyan kell biztonságosan gyalogosan közlekedni, a nagyobbak számára pedig a kerékpárral vagy elektromos rollerrel való közlekedés szabályait kell átismételni.

Az iskolakezdéssel együtt megjelennek majd a zebráknál a forgalmat irányító rendőrök, polgárőrök

Fotó: Police.hu

Megérzi a közlekedés az iskolakezdést

Ne hagyatkozzunk arra, hogy a tinédzserek majd maguk kiokosodnak a témában, hiszen rengeteg a félrevezető információt tartalmazó bejegyzés vagy videó a közösségi hálózatokban. A KRESZ vonatkozó részletszabályainak értelmezése nem feltétlenül megy könnyen a szülőknek, de szerencsére hivatalos helyről is van elég támpontot nyújtó tájékoztatás. Alapvető szabály, hogy a közúti jelzések – táblák, lámpák – a kétkerekű járművekre is vonatkoznak, és mivel a kerékpáros vagy rollerest nem védi karosszéria, jobban teszik, ha a haladási irányra és az elsőbbségre vonatkozó szabályokat megtanulják a diákok. Járművezetés közben nem szabad okostelefont használni, utast szállítani kerékpárral csak pótülésben lehet a legalább 16 éves vezetőnek, elektromos rollernél csak a vezető tartózkodhat a járművön. A közösségi médiában ennél mélyebbre menő tájékoztatást s kapunk a biztonságos közlekedésről, a Mentőszolgálat például a vasúti felsővezeték veszélyeire is figyelmeztet.