Óvatosan az utakon, közeledik az iskolakezdés!

Véget ért az augusztus 20-i hosszú hétvége, ami hagyományosan azt jelenti, hogy az emberek elhagyják a Balatont, és megkezdik a felkészülést az iskolakezdésre. Ilyenkor még vannak az utolsó pillanatban elintézendő dolgok az iskolákban, de gondoskodni a tanszerek-taneszközök beszerzéséről is, szóval stresszesebb közlekedőkkel találkozunk majd az utakon.

Iskolakezdés előtt érdemes fényvisszaverő mellényt beszerezni a kicsik számára

Fotó: ADAC

Már az iskolakezdés előtt is van feladata a szülőknek

A gondos szülő gyermekével közösen begyakorolja az iskolába vezető utat, tehát már a gyalogátkelőhelyeknél is számítani kell a kicsikre – a polgárőrök majd csak a tényleges iskolakezdésnél lesznek jelen a forgalmas zebráknál. Nem ár megfelelő fényvisszaverő mellényről vagy eszközről gondoskodni, ami nagyban segíti a kisgyermekek láthatóságát, különösen, ha majd rövidülnek a nappalok. De nem csak az autósok-motorosok számára hoz változást szeptember, a megváltozott igények miatt átalakul a közösségi közlekedés menetrendje is, nem árt előre tájékozódni az esetleges változásokról, lehet, hogy pár perccel hamarabb el kell indulni otthonról.

