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Megosztó lett új Jaguar belseje, nem mindennapi megoldást válaszott a gyártó

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Végigfutó gerinc miatt szigorúan négyüléses az utastér. Az elektromos korban a Jaguar belseje szó szerint megosztja az utazóközönséget.
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A jelenleginél sokkal szűkebb, de tehetősebb vásárlóközönségre hajt majd az elektromos korba átlépő Jaguar, nem csoda, hogy a márkarajongókat eddig is megosztotta a Type 01-es megjelenése. Mármint az, amit a tanulmány és az azóta folyamatosan érkező gyári kémfotók elárultak; a leleplezésre október 6-án kerítenek sort New Yorkban. Addig megmutatták az újdonság minimalista belsejét, amely az utastér hosszában végigfutó gerinccel osztja meg a szó szoros értelmében az utazóközönséget.

A Range Rover GT-vel közös a Jaguar Type 01 kormánykereke.
Fizikai kapcsolók helyett érintőképernyőben hisz a Jaguar
Fotó: Jaguar

A minőségre helyezi a hangsúlyt a Jaguar

Látványos formák helyett inkább a minőségi anyagválasztásra helyezik a hangsúlyt, ebben a tekintetben igazodnak a pár hete megmutatott Range Rover GT belsejéhez. Immár egyértelmű, hogy konszern a két elektromos autójában ugyanazt a kormánykereket használják, csak a kormány küllőin vannak fizikai kapcsolók, egyébként a vásárlói preferenciával ellentétben érintőképernyőket favorizálnak. Nagy méretű központi képernyőt is látunk, épp csak a kormány mögé csúsztatva – valószínűleg ezt lehet majd középre/az anyósülés elé csúsztatni szükség esetén, vagy ahogy a sajtóanyagban fogalmaznak: „igény szerint használhatóak” a digitális kezelőfelületek. Ezzel a megoldással ráadásul a bal/jobbkormányos kialakításhoz se kell külön műszerfalat készíteni. Kérdés, mennyire jön be az utasoknak a nyitott csomagtér, hiszen a két hátsó támla között szabad a belátás a hátsó részbe.

 

„Holisztikus formatervezési filozófiánk karakteres belsőépítészeti szerkezetbe ülteti át a jármű külső megjelenését. A vízszintes tervezési normával ellentétben az autó drámai hatású, hosszirányú orientációját hangsúlyozzuk annak a központi gerincnek a segítségével, amely belsőépítészeti kiáltványként négy elkülönített, személyes részre osztja a belső teret. Az autentikus anyaghasználat, az igény szerint rendelkezésre álló technológia és a minimalista, lendületes felületek jóvoltából a Type 01 összetéveszthetetlen drámai hatást gyakorol a szemlélőre; kiállásával új irányt jelöl ki a jövő luxusautóinak modern belsőtér-kialakítása számára” – mondta Thomas Holden, a Jaguar vezető belső tervezője.

Galéria: Jaguar Type 01 belső tér
Fotó: Jaguar
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Jaguar Type 01 belső tér

 

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