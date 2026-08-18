Körbement az alagút falán ez a kínai autó

Nehéz olyan dolgot kitalálni, amivel pár pillanat erejéig egy-egy új újdonságra lehetne irányítani a figyelmet, ezért vannak őrületes világrekord- és körrekord-hajszában a kínai autógyártók. A hazánkban is jelen lévő, a Dongfeng konszernen belül a prémium szegmenst kiszolgáló Voyah márka Passion S szabadidő-autójának most a Mercedes-AMG-től ellesett trükkel szerez némi figyelmet – ráadásul ők tényleg körbeautóztak az alagúton, nem csak számítógép segítségével körözött az autójuk.

Ez a kínai autó a falra mászik és le is jön onnan - videó bizonyítja

Fotó: Voyah

A falra mászik a kínai autó és a túloldalon lejön onnan

Annak bizonyítására, hogy nem MI-trükkel van dolgunk, nem csak egy vágatlan körbeautózást hoztak nyilvánosságra a kínai közösségi médiában, de egy olyan videó is kering, amelyen egy álcázott Voyah prototípus leesik a plafonról, mert a sofőr nem gyorsított fel eléggé.

Az alagútban körbeautózás nem új keletű, a Mercedes-AMG még 2010-ben Michael Schumacherrel a volán mögött hasonló mutatvánnyal népszerűsítette az SLS AMG GT sportkocsiját – igaz, az alul látható videót számítógép segítségével készítették.