Van, ahol 190 000 Ft-ot fizetnek, hogy a közösségi közlekedést használja az ember

A világon talán nincs másik olyan nagyváros, mint Los Angeles, ahol az infrastruktúra az autózásra lett kialakítva. A közösségi közlekedési hálózat ritka és drága, nem véletlen, hogy hasítanak az autómegosztó szolgáltatások. Azonban 2028-ban az olimpia miatt szinte biztos, hogy nem fogja bírni a terhelést az úthálózat, ezért most megpróbálják rávenni a lakosokat arra, hogy a közösségi közlekedést favorizálják az autóhasználat helyett. Erre nem sajnálják a pénzt, az LA Metro vállalat 600 dollárt, azaz 190 000 Ft-ot fizet azoknak, akik vállalják, hogy 5 hétig leteszik az autójukat.

A Los Angeles-i közösségi közlekedési vállalat azért fizet, hogy öt hétig parkoljon a háztartás egyik autója

Fotó: LA Metro

A közösségi közlekedés fejlesztése helyett az utasszámot akarják növelni

Ráadásul nem teljesen autómentes életmódot kérnek a programban részt vevőktől, hanem csak annyit, hogy kettő helyett csak egy autót használjanak. 2023-ban 300 háztartással tartották a próbaüzemet Santa Monica negyedben, most egész Los Angelesre kiterjesztették a One Car Challenge programot, és most 2000 háztartás részvételére van forrás. Az első fázis tapasztalatai alapján 16,16%-kal nőtt a gyaloglás, kerékpározás és a közösségi közlekedés tartós használata. Los Angelesben egyébként számos helyen van olyan forgalmi sáv, amelyet csak azok az autók használhatnak, amelyben legalább ketten ülnek, az ilyen sávok igénybevétele jelentősen meggyorsítja a haladást, ami szintén a program előnyös mellékhatása. Azért döntöttek a fizetős utastoborozás mellett, mert az olimpiáig hátra lévő időben lehetetlen érdemi fejlesztésekkel javítani a közösségi közlekedési hálózaton.